Vecmamma Ziemassvētkos uzdāvina 250 000 eiro vērtu veiksmi

Latvijas Loto dalās ar veiksmes stāstu – šie Ziemassvētki kādam 18 gadus jaunam alūksnietim paliks atmiņā uz visu mūžu. Ģimenē, kur svētku tradīcijas tiek lolotas no paaudzes paaudzē, šogad valdīja īpaša vienošanās – Ziemassvētkos dāvināt cits citam loterijas biļetes. Neviens pat nenojauta, ka tieši vecmammas dāvana izvērtīsies par īstu brīnumu.
Laimīgā Ziemassvētku loterijas biļete, kas iegādāta veikalā Mājai un Dārzam Alūksnē, Latgales ielā 3B, jaunietim atnesa iespaidīgu laimestu – 250 000 eiro. Lai gan veiksme uzsmaidīja jau pagājušā gada nogalē, Latvijas Loto birojā laimests tika noformēts tikai šī gada sākumā, kad pirmās emocijas bija norimušas un notikušais – apzināts.
“Katram bija sava biļete – kādam mazāks, kādam lielāks laimests. Kad nokasīju omes uzdāvināto Ziemassvētku loteriju, teicu, ka tukša,” atceras laimētājs, “pēc mirkļa apskatīju biļeti vēlreiz un pamanīju trīs dāvanu simbolus, kas nozīmēja 250 tūkstošu eiro laimestu. Tajā brīdī emocijas bija nevaldāmas – kārtīgi izbļāvos un sabiedēju visus klātesošos.”
Vecmamma par notikušo ir patiesi lepna: “Man ir laimīga roka.” Prieks un aizkustinājums valdīja visā ģimenē – šādas dāvanas Ziemassvētkos nav iespējams aizmirst.
Par nākotnes plāniem jaunietis vēl nesteidzas runāt. “Ideju, kā tērēt laimestu, pagaidām nav, taču noteikti to plānosim visi kopā – ģimenes lokā,” viņš saka. Zināms vien tas, ka laimētājs ir students un aizrautīgs šaha eksperts, un šis gads viņam sācies patiesi grandiozi.
