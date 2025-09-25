Abonē! E-avīze
Vecāku organizācija aicina piedalīties aptaujā par veselīgas pārtikas cenām

09:09 25.09.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

62

“Vecāku organizācija mammām un tētiem” aicina vecākus visā Latvijā piedalīties nelielā anonīmā aptaujā, lai noskaidrotu viņu viedokli par veidiem, kā ar pārtikas cenām varētu veicināt veselīgākas pārtikas patēriņu ģimenēs ar bērniem.

Aptauja pieejama tiešsaistē, un tās aizpildīšana aizņem tikai aptuveni trīs minūtes: Vecakuorganizacija.lv.

Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina: katrs ceturtais bērns sākumskolas klasēs ir ar lieko svaru. Latvijā aptaukošanās izplatība ir būtiski augstāka nekā vidēji Eiropas Savienībā, turklāt problēmas sākas jau bērnībā un turpina pieaugt līdz ar vecumu. Pētījumi rāda, ka cukura patēriņa ierobežošana var būtiski uzlabot sabiedrības veselību un mazināt riskus sirds un asinsvadu, onkoloģisko un citu slimību attīstībai.

“Aptaujas mērķis ir noskaidrot vecāku attieksmi pret iespējamiem risinājumiem – vai tie būtu nodokļu mehānismi, PVN samazinājums veselīgākiem pārtikas produktiem vai finansējuma novirzīšana veselības aprūpei. Mums ir svarīgi, lai vecāku balss šajā diskusijā tiktu sadzirdēta,” skaidro Inga Akmentiņa-Smildziņa, “Vecāku organizācijas mammām un tētiem” vadītāja.

Viņa uzsver: “Vecāku pieredze un ikdienas izaicinājumi ir vērtīgs ieguldījums valsts lēmumu pieņemšanā. Tikai kopīgi veidojot politiku, kas balstīta uz sabiedrības viedokli, varam panākt pārmaiņas bērnu un ģimeņu veselības labā.”

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai sagatavotu priekšlikumus par sabiedrības veselības uzlabošanu un uztura paradumu maiņu Latvijā.

