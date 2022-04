Vasaras velo sezona apgriezienus uzņem Bānīša zemē! 

Foto: Linda Kļaviņa

30.aprīlī Bānīša zeme uzsāk vasaras velo sezonu ar 6 tematisku velo maršrutu prezentācijas pasākumu “Velo tūre Bānīša zemē”. Velo tūre gida pavadībā vedīs gar Baltijā vienīgā regulāri kursējošā šaursliežu dzelzceļa sliedēm un pieturas punktiem, atklājot skaistākās ainavasun ļaujot uzzināt daudz interesentu par vietu starp gleznaino Alūksni un dzelzceļa pilsētu Gulbeni.

“Velo tūre Bānīša zemē” piemērota gan draugu kompānijām un velo entuziastiem, gan ģimenēm ar bērniem, katram no dalībniekiem ļaujot izvēlēties saviem spēkiem atbilstošāko tūri- 16 vai 39 kilometru garu. Abi no posmiem būs apļveida, kas sāksies un noslēgsies vienā no šaursliežu dzelzceļa līnijas “Gulbene – Alūksne” pieturas punktiem – Papardes stacijā (Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, GPS 57.3070, 26.9971).Dalībnieku reģistrācija no plkst.13:00 starts braucienam plkst.14:15 reizē ar tvaika lokomotīves “Ferdinands” atiešanu no Papardes stacijas.

Velo tūres maršrutā nomaldīties neļaus speciāls marķējums.Garākajā velo maršrutā būs jāseko norādēm ar sarkanu trīsstūri uz balta fona, taču īsākajā– ar ziltu trīsstūri uz balta fona, vai arī izmantojot GPX navigācijas failu viedtālrunī, kuru būs iespēja noskenēt pasākuma laikā. Kopā ar dalībniekiem velo maršrutā dosies arī gids, kas pastāstīs par apkārtnē redzamajiem objektiem, kā arī kopīgi plānotas dažādas jautras aktivitātes. Maršruta noslēgumā tiks izlozētas balvas pašiemaktīvākajiem velo dalībniekiem, kā arī atgūstot spēkus, ikviens tiks pacienāts ar smeķīgu, malēniešu gatavotu zupu.

Jāpiebilst, ka 30.aprīlī risināsies arī riteņbraukšanas sacensības „Bānīša kauss 2022 – Apsteidz tvaiku”, kurām starts tiks dots no Gulbenes dzelzceļa stacijas pulksten 13, kas būs reizē ar Bānīša atiešanu maršrutā Gulbene-Alūksne. Plānotais distances garums ir 45-50 km un pasākuma finišs Alūksnes Bānīša stacijas kvartālā. Aktivitātes bērniem starta vietā Gulbenē plānotas jau no pulksten 11. Par pasākumu vairāk var uzzināt – www.velorits.lv/

Ja nepaspēsi ar velo iepazīt Bānīša zemi 30.aprīlī, garākos un īsākos maršrutos varēsi doties arī citās dienās. Vasaras mēnešos,izmantojot īpašo Bānīša velopiektdienu piedāvājumu, kad jebkurā piektdienā no maija mēneša velo braucējiem būs nodrošināta ērta velosipēdu pārvadāšana vilcienā. Seko aktuālajai informācijai www.visitaluksne.lv

Bānīša zemes ir teritorija starp Alūksni un Gulbeni, kurasdaudzveidības iepazīšanai nostalģisko braucienu ar Bānīti iespējams apvienot ar velo izbraucieniem. Apvidus izpētei izveidoti seši dažāda garuma un dabā marķēti velo maršruti(vietējas nozīmes maršruti Nr.164, Nr.165, Nr.166, Nr.167, Nr.168 Nr.169), kuros iekļautas gan šaursliežu dzelzceļam tuvumā esošās ainaviskās vietas, gan dzelzceļa stacijas, dodot iespēju velo braucienu sākt jebkurā no tām. Maršrutu informācija atrodama www.visitaluksne.lv