Vasaras radošākais mēnesis SAC “Alūksne”

Paldies sakām mūsu sociālās aprūpes centra (SAC) “Alūksne” radošajai sociālajai rehabilitētājai Kristīnei Bukovskai par organizētajiem pasākumiem un aktivitātēm, kuras padara senioru ikdienu interesantu un krāšņāku!
Augusta mēnesis SAC “Alūksne” iesākās ar koncertu, turpinājās ar ogu lasīšanu pansionāta dārzā, radošajām darbnīcām, bingo spēli, latviešu filmu skatīšanās pēcpusdienu, dievkalpojumu un pastaigām SAC pagalmā un apkārtnē.
Arī šogad, augusta sākumā, Alūksnes pilsētas svētku ietvaros SAC “Alūksne” iesākās ar novadnieka Andra Amantova un mūzikas kolēģa Jāņa sniegto skanīgo koncertu. Klienti varēja baudīt mūzikas skaņas, kopīgi ar darbiniekiem sadziedāt un padejot. Paldies mūziķiem par jauko koncertu!
6. un 7.augustā visi piedalījās divu dienu mācībās “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība”. Paldies pasniedzējam Ivaram Līdaciņam par sniegtajām zināšanām!
18.augusta pēcpusdienā SAC “Alūksne” iemītnieki piedalījās bingo galda spēļu spēlēšanā, kura ir gaidīta un iecienīta visu vidū. Bingo liek būt uzmanīgiem, atjautīgiem un priecīgiem, jo spēli izspēlē tā, lai visi var kaut vienreiz iejusties uzvarētāja statusā.
Visu augusta mēnesi centra iemītnieki darbojās vairākās radošajās darbnīcās, kuras šomēnes bija veltītas jūras tēmai – “Jūras valdzinājums”. Darbojoties radošajās darbnīcās, tika veidotas glezniņas no jūras veltēm, gliemežvākiem un smiltīm, kā arī tika zīmēti un krāsoti zīmējumi un veidoti dažādi sienas dekori.
22.augustā SAC “Alūksne” skaistu 101. dzimšanas dienu svinēja viena no Alūksnes novada vecākajām iedzīvotājām – Elvīra Haka.
26. augusta pievakarē SAC “Alūksne” kino cienītāji pulcējās rehabilitācijas telpā, kura bija pārvērtusies par kinozāli, kurā uz lielā ekrāna tika rādīta latviešu mākslas filma “Es pērku jūsu vīru”, klienti cienājās ar popkorniem, dzēra tēju, ēda gardumus un uzjautrinājās par atsevišķām filmas epizodēm.
Sirsnīgs paldies visiem, kuri augustā apmeklēja mūsu SAC “Alūksne” iemītniekus un iepriecināja ar savu darbu radošajās darbnīcās, dziesmām un pūšamo instrumentu skaņām, ar dievkalpojumu! Lai mums visiem ar ražu bagāts, saulains un silts septembris!
Reklāma