No 8. jūnija pēcpusdienas ielas būvdarbu dēļ nebūs iespējams iebraukt Ošu ielā, Alūksnē, no Miera ielas puses pie sociālās aprūpes centra “Alūksne”. Iebraukšana Ošu ielā būs iespējama tikai no slimnīcas puses. Piektdien satiksme tiks atjaunota.