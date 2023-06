Aicina pieteikties konkursam “Sakop, rādi, lepojies!”

Foto: www.pixabay.com

30. jūnijs ir termiņš, līdz kuram Alūksnes novada pašvaldības rīkotajam konkursam

“Sakop, rādi, lepojies!” var pieteikt gan individuālās mājas, vasarnīcas un lauku sētas, gan

zemnieku saimniecības, uzņēmumu teritorijas, viesmīlības saimniecības un uzņēmumus,

daudzdzīvokļu namus.



Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka informē, ka konkursa kopējais balvu fonds ir 3000 EUR. Katrā konkursa nominācijā tiks apbalvoti trīs

dalībnieki, kas būs ieguvuši visaugstāko punktu skaitu, turklāt vērtēšanas komisija varēs piešķirt arī

speciālo balvu par unikalitāti, vienreizīgumu, aktualitāti vai citu īpašu sasniegumu. Plānots, ka visus

pretendentus apciemos konkursa vērtēšanas komisija laika posmā no 12. līdz 26. jūlijam, bet uzvarētāju

apbalvošana notiks Alūksnes pilsētas svētkos 5. augustā.

Sakoptākos īpašumus komisija vērtēs divās grupās un vairākās nominācijās. Pirmajā grupā vērtēs

šādas nominācijas:

sakoptākā zemnieku saimniecība/ražojošā lauku sēta,

sakoptākā uzņēmuma teritorija,

sakoptākā viesu nama, kempinga, viesnīcas, brīvdienu mājas u.tml. teritorija.

Savukārt otrajā grupā pretendentus vērtēs šādās nominācijās:

sakoptākā lauku sēta,

sakoptākā privātmājas/individuālās mājas vai vasarnīcas apkārtne,

sakoptākā daudzdzīvokļu mājas teritorija.

Alūksnes novada pašvaldība sakoptāko īpašumu konkursu rīko, lai veicinātu novada teritorijas

sakoptību un attīstību, rosinātu iedzīvotājus uzturēt kārtībā un kopt savus īpašumus un pateiktos

īpašniekiem par viņu ieguldīto darbu teritoriju sakopšanā.

“Arī uzņēmēji aicināti pieteikt savus sakoptos īpašumus konkursam, un rosināt tam pieteikties arī kaimiņus, radus vai draugus, kuru sēta, mājas apkārtne,

uzņēmuma teritorija ir skaista un sakopta. Ikviens labs darbs ir pelnījis, ka to cildina,” saka Alūksnes

novada pašvaldības Centrālās administrācijas ainavu arhitekte Madara Sildega-Mieriņa.

Konkursā aicināts piedalīties ikviens – īpašnieki, apsaimniekotāji vai pilnvarotās personas par savu

vai citu īpašumu. Konkursam var pieteikt arī citu personu īpašumus, tādā gadījumā gan nepieciešama šīs

teritorijas īpašnieka rakstveida piekrišana (veidlapa atrodama konkursa nolikumā).

Konkursa nolikums un pieteikums dalībai ir publicēti pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv

sadaļā Pašvaldība/Konkursi. Nolikumā atrodami arī kritēriji, kurus katrā no grupām vērtēs komisijas

locekļi, klātienē apsekojot katru konkursam pieteikto īpašumu. Aizpildītas pieteikuma veidlapas līdz

30. jūnijam iesniedzamas kā elektroniski parakstīts dokuments, nosūtot to uz e-pasta adresi:

dome@aluksne.lv vai arī kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem –

pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, pagastos – bibliotēkās.