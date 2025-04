Var pieteikt kandidātus Alūksnes novada iedzīvotāju padomei

27. martā notikušajā Alūksnes novada pašvaldības domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu uzsākt novada iedzīvotāju padomes vēlēšanas. Lēmums paredz noteikt iedzīvotāju padomes locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2025. gada 1. līdz 30. aprīlim, nepieciešamības gadījumā pagarinot termiņu par 14 kalendāra dienām, informē pašvaldība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pašvaldību likums nosaka, ka par padomes locekli var pieteikt un ievēlēt personu, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsonis vai Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā. Par padomes locekli nevar būt domes deputāts, pašvaldības izpilddirektors un vietnieks. Kandidāta dzīvesvieta var nebūt deklarēta Alūksnes novadā, taču par kandidātu kādu var pieteikt tikai tad, ja persona tam brīvprātīgi piekrīt un ar savu parakstu to apliecina uz pieteikuma veidlapas.

Iedzīvotāju padomes kandidātu no sava pagasta vai pilsētas var pieteikt ne mazāk kā 10 iedzīvotāji, kuri ir tiesīgi vēlēt attiecīgās teritoriālās vienības pārstāvi. Šiem iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 16 gadu vecumu, deklarējušiem savu dzīvesvietu attiecīgajā teritoriālajā vienībā, kā arī Latvijas Republikas pilsoņiem vai Eiropas Savienības pilsoņiem, kas reģistrēti Fizisko personu reģistrā.

Kandidāta izvirzīšanai jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padome. Veidlapas papīra formātā pieejamas Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (pagastos – bibliotēkās, Alūksnē – pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, 1. stāvā). Aizpildītas tās turpat arī varēs iesniegt. Veidlapu iespējams aizpildīt arī elektroniski un nosūtīt pašvaldībai uz tās e-adresi vai e-pastu, bet jāņem vērā, ka šajā gadījumā gan kandidātam, gan personām, kas viņu piesaka, veidlapa jāparaksta katram ar savu elektronisko parakstu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Aizpildot veidlapu, tajā jānorāda pieteikuma iesniedzēju kontaktpersona. Jānorāda persona, kas tiek pieteikta kā iedzīvotāju padomes kandidāts, un jānorāda, kuras teritorijas pārstāvis konkrētais kandidāts ir. Vismaz 10 personām, kuras, saskaņā ar iedzīvotāju padomes nolikumu, ir tiesīgas vēlēt par attiecīgās teritorijas kandidātu, jāparaksta pieteikuma veidlapa. Savukārt pašam kandidātam ar savu parakstu jāapliecina brīvprātīga piekrišana kandidēt un jānorāda sava kontaktinformācija.

Ja kādā no novada teritoriālajām vienībām kandidātu pieteikšanas termiņā no 1. līdz 30. aprīlim nebūs pieteikts vismaz viens kandidāts, saskaņā ar domes lēmumu, pašvaldība pagarinās termiņu par divām nedēļām. Ja arī pagarinātajā pieteikšanas termiņā kādā no teritorijām nebūs izvirzīts vismaz viens kandidāts, iedzīvotāju padomes vēlēšanu process tiks pārtraukts.

Ar Alūksnes novada iedzīvotāju padomes nolikumu var iepazīties www.likumi.lv.