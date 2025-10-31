Valsts svētku pasākumā pasniegs piecas “Sudraba zīles”

Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītajā svētku pasākumā “Mājas un mīlestība. Latvija.” 18. novembrī Alūksnes novada pašvaldības augstāko apbalvojumu “Sudraba zīle” saņems piecas personas. Lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu 30. oktobrī pieņēma Alūksnes novada pašvaldības dome, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
Valsts svētkiem veltītais pasākums un apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notiks Alūksnes Kultūras centrā 18. novembrī pulksten 16.00. Pasākumā piedalīsies Alūksnes Kultūras centra skolotāju koris “Atzele” (mākslinieciskais vadītājs Jānis Baltiņš, diriģente Ina Perevertailo), solisti Kristīne Baltiņa un Normunds Veļķeris, mūziķi Gustavs Vilsons, Matīss Žilinskis, Artūrs Strautmanis, Jānis Pastars un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs “Enku-drenku”, ceremoniju vadīs Rolands Keišs. Pašvaldība aicina ikvienu novada iedzīvotāju svinēt Latvijas svētkus kopā un godināt apbalvojumu saņēmējus!
Pašvaldības apbalvojumu “Sudraba zīle” nominācijā “SABIEDRĪBA” saņems sabiedriski aktīva Zeltiņu pagasta iedzīvotāja un senioru vadītāja LILITA GĀRŠNIECE.
Viņas vadībā ir īstenotas vairākas nozīmīgas iniciatīvas, sniedzot atbalstu dažādām personu grupām – talkas Zeltiņu kapos, ziedojumu vākšanas akcijas biedrībai “Astes un Ūsas”, drosmes kastes gatavošana ģimenes ārstes B. Koševares mazajiem pacientiem; vientuļo personu apmeklējums viņu dzīvesvietās un aprūpes namos, atbalsts Ukrainai. Lilitas Gāršnieces nesavtīgais darbs iedvesmojis līdzcilvēkus un stiprinājis kopienas iedzīvotāju saliedētību un solidaritāti.
Apbalvojumu nominācijā “IZGLĪTĪBA” saņems Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” pirmsskolas skolotāja LĪVIJA PODNIECE.
Līvija Podniece ar godprātīgu attieksmi un sirds siltumu 47 gadus veic pasaulē svarīgāko darbu – palīdz veidot valsts nākotni. Viņa ar radošu pieeju risina visdažādākās ikdienas situācijas, saglabājot bērniem drošības un atbalsta sajūtu. Savās darba gaitās Līvija vienmēr meklējusi ceļus, kā bērnos attīstīt ne tikai zināšanas, bet arī prasmi tās pielietot dzīvē. Viņa uzskata, ka bērnam ir svarīgi iemācīties domāt patstāvīgi, rast atbildes uz neparedzamiem jautājumiem, un to dara kopā ar bērniem. Līvija ir profesionāla, humāna un radoša pedagoģiskā procesa veidotāja, kas ar savu darbu stiprina izglītības iestādes attīstību.
Nominācijā “MEDICĪNA” pašvaldības augstāko apbalvojumu saņems ilggadējā pediatre INESE PRIEDĪTE.
Viņas sirds darbs vienmēr ir bijusi pediatrija. Daktere allaž bijusi atsaucīga, empātiska, iejūtīga, vienmēr pratusi uzklausīt un izprast pacientus un viņu vecākus. Ir pacietīga, godīga un atklāta. Vienmēr runā saprotamā, vienkāršā valodā, atbild uz jautājumiem, nebaidās paskaidrot un dot ieteikumus. Inesei Priedītei piemīt augsta profesionalitāte un cilvēcīga pieeja, tādējādi radot uzticību un drošības sajūtu pacientos un viņu vecākos. Par dakteres palīdzību pateicīgas ir nu jau vairākas novada iedzīvotāju paaudzes.
Nominācijā “MEDICĪNA” apbalvojumu “Sudraba zīle” saņems arī Alūksnes slimnīcas galvenā māsa INITA VĪKSNA.
Alūksnes slimnīca ir Initas darba vieta kopš 1987. gada, no 2001. gada 1. jūnija viņa ir galvenā māsa. Ar izcilu kompetenci vada māsu kolektīvu, nodrošinot gan organizatorisko efektivitāti, gan cilvēciski siltu un ētisku darba vidi. Initas Vīksnas darbs balstās uz pārliecību, ka pacients ir centrālais aprūpes elements, bet personāls – tās vērtīgākais resurss. Viņa ir būtisks dzinējspēks kvalitātes pilnveidē, aprūpes standartu ieviešanā un jauno speciālistu integrācijā komandā. Initas iniciatīva, radošā pieeja, spēja iedvesmot kolēģus ir palīdzējušas slimnīcai attīstīt mūsdienīgu un pacientu vajadzībām atbilstošu aprūpes modeli.
Savukārt nominācijā “KULTŪRA” apbalvojumu saņems Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” aktieris, saimnieks un dekorators AIVARS MILLERS.
Aivars Millers kultūras nozarē Alūksnē darbojas jau no 1970. gadiem. Viņš bijis viens no trim cilvēkiem, kas toreizējam teātra režisoram Uldim Sedleniekam palīdzēja realizēt ideju par teātra kamerzāles izbūvi. Kopš 2003. gada visu teātra iestudējumu dekorācijas ir Aivara roku darbs. Kopumā nospēlējis 24 teātra lomas. Meistara Valdemāra loma Mārtiņa Zīverta lugas “Tvans” iestudējumā Latvijas amatierteātru iestudējumu skates finālā 2024. gadā viņam nesusi gada labākā aktiera titulu.
Kopumā Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumam sabiedrība bija izvirzījusi 20 pretendentus. Atbilstoši pašvaldības apbalvojumu nolikumam, augstāko Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Sudraba zīle” vienā gadā piešķir ne vairāk kā piecām personām.
