Valsts jāpamet 11 Krievijas pilsoņiem

11 Alūksnes novadā reģistrētām personām kopš 2. septembra pastāvīgās uzturēšanās atļauja vairs nav derīga, informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Imigrācijas likuma jauno prasību dēļ viņiem jāpamet valsts vai arī jāpiesakās kādai uzturēšanās atļaujai.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puķe laikrakstu informē, ka divas no šīm personām ir vecuma kategorijā 75+, pārējās

– 15-74 gadu vecuma grupā. “Pārvalde nav veikusi pārbaudi par to, vai šīs personas atstājušas Latvijas Republikas teritoriju, jo viņu likumīgās uzturēšanās tiesības saglabājas līdz šī gada 3. novembrim,” skaidro M. Puķe. Decembrī pārvaldes pārbaudīs valsts reģistros, vai personas, kuras nav neko darījušas sava uzturēšanās statusa sakārtošanai, izbraukušas no Latvijas. Ja tas nebūs izdarīts, tad sūtīs informāciju Valsts robežsardzei, kurai būs jāpārbauda, vai personas vēl uzturas valstī, un nepieciešamības gadījumā jāveic tālākās darbības, izsniedzot izbraukšanas rīkojumu.

Pārvalde arī ir izplatījusi paziņojumu, kurā atgādina – ja Krievijas pilsoņi, uz kuriem attiecas Imigrācijas likuma grozījumi, ir vienu reizi nesekmīgi kārtojuši valsts valodas pārbaudi un līdz 1. septembrim pieteikušies atkārtotai pārbaudei, otrreizēja valsts valodas pārbaude jākārto obligāti.

Imigrācijas likuma grozījumi paredz – ja otrreizējā valsts valodas pārbaude tiks nokārtota sekmīgi, personai līdz šī gada 31. decembrim Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāiesniedz dokumenti Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Gadījumā, ja arī atkārtotā valsts valodas pārbaude nokārtota nesekmīgi, persona varēs iesniegt dokumentus, lai pieprasītu atļauju uzturēties Latvijā uz diviem gadiem. Arī atsevišķos gadījumos, kad valsts valodas pārbaude nebūs kārtota, persona varēs pieprasīt atļauju uzturēties Latvijā uz diviem gadiem, bet tikai tad, ja valsts valodas pārbaude nav kārtota attaisnojošu iemeslu dēļ.

Visā Latvijā vēstules, ka jāpamet valsts vai jāpiesakās kādai uzturēšanās atļaujai, saņēmusi 3255 Krievijas pilsoņi.