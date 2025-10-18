Valsts autoceļu tīklā sākas ziemas uzturēšanas sezona

No 16. oktobra valsts autoceļu tīklā sākusies ziemas uzturēšanas sezona, kas turpināsies līdz 15. aprīlim. Šajā periodā valsts autoceļu uzturētāji seko līdzi mainīgo un ziemas laikapstākļu ietekmei uz ceļu stāvokli, lai nepieciešamības gadījumā veiktu pretapledojuma apstrādi vai sniega tīrīšanu. Ziemas sezonā autoceļu uzturētāji ir mobilizēti darbam visu diennakti.
Mainīgos laikapstākļos, kas ir raksturīgi starpsezonai, gaisa temperatūrai svārstoties zem un virs nulles uz autoceļiem var veidoties apledojums. Visbiežāk tas veidojas uz tiltiem un ceļu pārvadiem, posmos, kas iet cauri mežainam apvidum vai gar ūdenstilpēm. Aicinām autovadītājus būt piesardzīgiem, sekot līdzi laika prognozei un pielāgot savus braukšanas ieradumus un izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu. Kā arī pārbaudīt automašīnu tehnisko stāvokli, īpaši pievēršot uzmanību riepu stāvoklim un gaismu regulējumam.
Atgādinām, ka no 1. decembra līdz 1. martam – automobiļu un autobusu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, riteņiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos un marķētas ar apzīmējumu “kalns un sniegpārsliņa”.
Valsts ceļu uzturēšana ziemā notiek atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 26 Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.
Tāpat 30 valsts autoceļu posmos turpinās būvdarbi. VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā būvdarbu kartē pieejama informācija par visiem aktuālajiem būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu tīklā.
Prioritāte – noslogotākie ceļi
Valsts autoceļi ir sadalīti četrās uzturēšanas klasēs – A, B, C un D, kur galvenais kritērijs ir satiksmes intensitāte: jo lielāka intensitāte, jo augstāka uzturēšanas klase. Viena ceļa dažādiem posmiem var būt dažādas uzturēšanas klases. Visiem valsts galvenajiem autoceļiem tiks nodrošināta A jeb augstākā uzturēšanas klase. Uzturēšanas darbus veic prioritārā secībā atbilstoši uzturēšanas klasēm – vispirms tīra noslogotākos ceļus un veic citus uzturēšanas darbus uz tiem.
Slīdamības samazināšana
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus uz valsts autoceļiem ziemas periodā, kā slīdamības samazināšanas materiālu izmanto mitro sāli. Tehniskā sāls sastāvā ir vismaz 90% nātrija hlorīda (NaCl), kas nodrošina ledus un sniega kušanu. Slīdamības samazināšanu veic, lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinātu braukšanas apstākļus atbilstoši autoceļu ziemas uzturēšanas klasēm. Efektīvāko slīdamības samazināšanas tehnoloģiju izvēlas, ņemot vērā seguma virsmas temperatūru un seguma veidu. Ir vairākas slīdamības samazināšanas tehnoloģijas, kuras tiek pielietotas dažāda seguma autoceļiem gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs: mitrais sāls, smilts-sāls maisījums, smilts vai šķembas vai piebraukta sniega (ledus) rievošana.
Grants ceļu uzturēšana ziemā
Valsts ceļu tīklā ir daudz grants ceļu – gandrīz 11 000 km, un ziemā tos izbraukt var būt īpaši sarežģīti. Grants ceļu uzturēšana ziemā notiek ar piebraukta sniega kārtu, ko nepieciešamības gadījumā rievo. Rievošanu veic ar greidera vai kravas automašīnas lāpstu, uz brauktuves izveidojot rievotu virsmu. Grants ceļus nekaisa ar sāli, jo tas atkausē grants virskārtu, kā rezultātā segums pārmitrinās un veidojas bedres un iesēdumi. Bīstamās vietas – pagriezienus, uzkalnus – kaisa ar smilti. Atkalā un atkusnī grants ceļi var būt ļoti slideni, jo rievas izkūst, bet smilti noskalo kūstošā sniega ūdens. Savukārt ilgstošos atkušņa un lietus periodos uz grants autoceļiem var iestāties šķīdonis un ieviesti masas ierobežojumi transportam.
Sāls uz ceļa un dzīvnieki
Jāatceras, ka, iestājoties pastāvīgiem ziemas laika apstākļiem, kā arī pēc intensīvas snigšanas un valsts ceļu apstrādes ar sāli, uz ceļa biežāk var sastapt meža dzīvniekus, kuri nāk laizīt sāli no ceļa virsmas.
Ieraugot meža dzīvniekus ceļa malā, autovadītājiem ieteicam samazināt braukšanas ātrumu, jo dzīvnieka reakcija un kustības nav paredzamas. Ātruma samazinājumam ir jābūt diezgan ievērojamam, lai nepieciešamības gadījumā autovadītājs spētu vai nu ātri apstādināt transportlīdzekli, vai veikt drošu apbraukšanas manevru.
Cik bieza sniega vai ledus kārta pieļaujama
Ar uzturēšanas darbiem iespēju robežās tiek uzlaboti braukšanas apstākļi, taču nav iespējams novērst ziemu un tai raksturīgos laikapstākļus. Autovadītājiem jārēķinās, ka neliels sniega daudzums sniegotā ziemā uz brauktuves būs vienmēr – tas uzkrājas satiksmes ietekmē, no autoceļa nomalēm, no autotransporta, kā arī pēc sniega tīrīšanas palikusī piebrauktā sniega kārta. Tas viss kopā arī veido sniega sajaukumu ar smiltīm/sāli, kamēr sāls iedarbojas.
Atbilstoši MK noteikumiem, pastāvīgos laikapstākļos uz valsts galvenajiem autoceļiem un citiem augstas intensitātes ceļiem ar A klasi pieļaujama līdz 1 cm bieza sniega kārta, B un C klases ceļiem attiecīgi 4 un 10 cm, bet ceļiem ar mazu satiksmes intensitāti šis rādītājs nav noteikts.
Mainīgos laikapstākļos, pieļaujamais sniega kārtas biezums uz brauktuves atkarībā no ceļa uzturēšanas klases ir:
- uz autoceļiem ar A uzturēšanas klasi – 6 cm;
- ar B uzturēšanas klasi – 8 cm;
- ar C uzturēšanas klasi – 16 cm.
Uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos (putenī) atsevišķās vietās pieļaujami sniega sanesumi ar biezumu ne vairāk kā:
- uz autoceļiem ar A uzturēšanas klasi – 12 cm;
- ar B uzturēšanas klasi – 16 cm;
- ar C uzturēšanas klasi – 20 cm.
Jāņem vērā, ka pilnībā no sniega ceļi tiek attīrīti tikai pēc snigšanas beigām, un tam atvēlētais laiks ir no trim stundām uz galvenajiem (un citiem A klases) autoceļiem līdz pat 24 stundām ceļiem ar mazāku satiksmes intensitāti. Savukārt valsts vietējiem autoceļiem ar mazu satiksmes intensitāti attīrīšanai no sniega laiks nav noteikts. Vairāk informācijas par valsts ceļu uzturēšanas prasībām ziemā šeit: https://lvceli.lv/buj/ziemas-uzturesana/cik-bieza-sniega-vai-ledus-karta-ziema-ir-pielaujams-uz-valsts-autoceliem-atkariba-no-to-uzturesanas-klases/.
Diennakts informatīvā līnija
Aicinām autobraucējus arī ziemā izmantot VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) diennakts bezmaksas informatīvo līniju 80005555, lai informētu ceļa pārvaldītāju par apledojumu, bedrēm, sniega sanesumiem vai citiem sarežģījumiem, kas ir novēroti uz autoceļiem. Informācija tiek operatīvi nodota uzturēšanas darbu veikšanai. Informāciju var nodot arī LVC kontos sociālās saziņas tīklos X un Facebook.
