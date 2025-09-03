Valsts aizsardzības dienesta karavīri dos karavīra zvērestu Alūksnē, Rīgā un Rēzeknē

Piektdien, 5. septembrī, svinīgās ceremonijās Rīgā, Rēzeknē, kā arī sestdien, 6. septembrī, Alūksnē karavīra zvērestu dos valsts aizsardzības dienesta karavīri, apliecinot uzticību Latvijas valstij un tās aizsardzībai.
“Valsts aizsardzības dienests stiprina mūsu tautas drošību, saliedētību un pārliecību, ka katrs no mums var dot ieguldījumu Latvijas nākotnē. Karavīra zvērests ir vairāk nekā tikai solījums — tas ir apliecinājums drosmei, atbildībai un gatavībai aizstāvēt mūsu valsti. Līdz ar doto zvērestu, valsts aizsardzības dienesta karavīri kļūst par daļu no Latvijas drošības balsta un iedvesmu sabiedrībai,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Rīgā, Brīvības laukumā, plkst. 11.00 karavīra zvērestu dos 450 valsts aizsardzības dienesta karavīri, kuri dienestu uzsāka šī gada 19. jūlijā Ādažos. Svinīgo ceremoniju ar savu klātbūtni pagodinās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Andris Sprūds, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Igors Kļaviņš un karavīru tuvinieki.
Rēzeknē, pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” zvērestu dos karavīri, kuri dien Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljonā. Ar savu klātbūtni pasākumu pagodinās Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Krjukovs, klātesot arī valsts aizsardzības dienesta karavīru tuviniekiem.
Rēzeknē diena sāksies ar svētbrīdi Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē. Dienas turpinājumā Latgales vēstniecībā “GORS” jaunie karavīri no vecākiem saņems bataljona uzšuves. Plkst. 10.40 karavīri dosies gājienā uz pieminekli, kur plkst. 11.00 notiks svinīgā zvēresta ceremonija. Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku orķestris gādās par muzikālo noformējumu.
Savukārt Alūksnē, pie pieminekļa 7. Siguldas kājnieku pulka karavīriem karavīra zvērestu dos 128 valsts aizsardzības dienesta karavīri, kuri dienestu pilda Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 25. kaujas atbalsta bataljonā.
Svinīgajā ceremonijā piedalīsies Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Krjukovs, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Igors Harlapenkovs, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas komandieris majors Jurģis Pavlovskis un Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljona komandieris pulkvežleitnants Raivo Jaunslavietis, kā arī karavīru tuvinieki.
Šis ir jau trešais valsts aizsardzības dienesta iesaukums Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 25. kaujas atbalsta bataljonā. Līdz zvēresta došanai jaunie karavīri ir pabeiguši militārās pamatapmācības pirmo līmeni, kas dod tiesības dot karavīra zvērestu. Pēc ceremonijas viņi turpinās apmācību otrajā posmā.
Reklāma