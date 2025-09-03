Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Valsts aizsardzības dienesta karavīri dos karavīra zvērestu Alūksnē, Rīgā un Rēzeknē

Alūksniešiem.lv redakcija - 03.09.2025 - 8:24
98
0

Piektdien, 5. septembrī, svinīgās ceremonijās Rīgā, Rēzeknē, kā arī sestdien, 6. septembrī, Alūksnē karavīra zvērestu dos valsts aizsardzības dienesta karavīri, apliecinot uzticību Latvijas valstij un tās aizsardzībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Valsts aizsardzības dienests stiprina mūsu tautas drošību, saliedētību un pārliecību, ka katrs no mums var dot ieguldījumu Latvijas nākotnē. Karavīra zvērests ir vairāk nekā tikai solījums — tas ir apliecinājums drosmei, atbildībai un gatavībai aizstāvēt mūsu valsti. Līdz ar doto zvērestu, valsts aizsardzības dienesta karavīri kļūst par daļu no Latvijas drošības balsta un iedvesmu sabiedrībai,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.

Rīgā, Brīvības laukumā, plkst. 11.00 karavīra zvērestu dos 450 valsts aizsardzības dienesta karavīri, kuri dienestu uzsāka šī gada 19. jūlijā Ādažos. Svinīgo ceremoniju ar savu klātbūtni pagodinās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Andris Sprūds, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Igors Kļaviņš un karavīru tuvinieki.

Rēzeknē, pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” zvērestu dos karavīri, kuri dien Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljonā. Ar savu klātbūtni pasākumu pagodinās Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Krjukovs, klātesot arī valsts aizsardzības dienesta karavīru tuviniekiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Rēzeknē diena sāksies ar svētbrīdi Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē. Dienas turpinājumā Latgales vēstniecībā “GORS” jaunie karavīri no vecākiem saņems bataljona uzšuves. Plkst. 10.40 karavīri dosies gājienā uz pieminekli, kur plkst. 11.00 notiks svinīgā zvēresta ceremonija. Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku orķestris gādās par muzikālo noformējumu.

Savukārt Alūksnē, pie pieminekļa 7. Siguldas kājnieku pulka karavīriem karavīra zvērestu dos 128 valsts aizsardzības dienesta karavīri, kuri dienestu pilda Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 25. kaujas atbalsta bataljonā.

Svinīgajā ceremonijā piedalīsies Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Krjukovs, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Igors Harlapenkovs, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas komandieris majors Jurģis Pavlovskis un Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljona komandieris pulkvežleitnants Raivo Jaunslavietis, kā arī karavīru tuvinieki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Šis ir jau trešais valsts aizsardzības dienesta iesaukums Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 25. kaujas atbalsta bataljonā. Līdz zvēresta došanai jaunie karavīri ir pabeiguši militārās pamatapmācības pirmo līmeni, kas dod tiesības dot karavīra zvērestu. Pēc ceremonijas viņi turpinās apmācību otrajā posmā.

1 Likes

Alūksniešiem.lv redakcija

Līdzīgi raksti

Aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par iespējamu Alūksnes pilsētas teritorijas paplašināšanu

“Gribtrip” aicina uz jaudīgu sezonas noslēgumu

Darbu sācis informatīvais tālrunis par robežas aizsardzības likumu

Šā gada vasara Latvijā – drēgnākā kopš 2017.gada

Pļaujas svētki Ottesmuižā

Galvenajā lomā – Bānītis

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.