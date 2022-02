Vairums uzskata – izvairīties no Covid-19 izdevies, vakcinējoties un nēsājot medicīniskās maskas

Divos gados kopš pandēmijas sākuma liela daļa iedzīvotāju nav slimojuši ar Covid-19, un “Mēness aptiekas” rīkotajā aptaujā, izvēloties vairākus atbilžu variantus, tapis zināms, ka 49% aptaujāto no saslimšanas ar šo vīrusu, viņuprāt, pasargājusi vakcinēšanās, bet 32% – medicīnisko masku, respiratoru nēsāšana. Šie iedzīvotāji pamatā ir no Rīgas, Pierīgas un Kurzemes.

Starp tiem, kuri uzsvēruši vakcinēšanās nozīmi, lai nesaslimtu ar Covid-19, lielākā daļa jeb 61% ir vecumā no 60-74 gadiem. Tāpat šajā vecuma grupā ir augstākais rādītājs – 44% – starp tiem, kuri par nesaslimšanas iemeslu uzskata medicīnisko masku, respiratoru nēsāšanu. Mazliet zemāks rādītājs, sniedzot atbildi par medicīnisko masku, respiratoru nēsāšanu, ir vecumā no 50-59 gadiem – 34%. Attiecīgi vakcinēšanās nozīmi nesaslimšanā ar Covid-19 minējuši arī 53% vecumā no 50-59 gadiem, bet vismazāk – 39% vecumā no 30-39 gadiem.

27% jauniešu vecumā no 18-29 gadiem ir pārliecināti, ka viņiem ir stiprs organisms, tādēļ arī līdz šim nav saslimuši ar Covid-19, bet pārējās vecuma grupās šis rādītājs nesasniedz 20%. Savukārt 27% aptaujāto vecumā no 60-74 gadiem ir pārliecināti, ka nesaslimt izdevies, regulāri lietojot vitamīnus, vismazāk šo atbildi apstiprinājuši iedzīvotāji vecumā no 40-49 gadiem. 18-29 gadus jauno cilvēku vidū 17% atzīmējuši, ka mācās vai strādā attālināti, kas ir iemesls nesaslimšanai ar Covid-19, līdzīgs rādītājs ir arī 30-39 gadus veco vidū – 14%. Visvairāk – 17% no tiem, kuri ikdienas pienākumus darbā vai mācības veic attālināti, dzīvo Pierīgā.

Visās vecuma grupās rādītājs nesasniedz 10%, atbildot, ka viņi ir pilnībā norobežojušies no sabiedrības, lai nesaslimtu. 23% senioru vecumā no 60-74 gadiem neapmeklē sabiedriskas vietas un uzskata, ka šādi izvairījušies saslimt. Augstākie rādītāji saistībā ar sabiedrisku vietu neapmeklēšanu, tā izvairoties no Covid-19, ir Kurzemē – 24% un Rīgā – 21%.

Skeptiskākie, ka izvairīties no saslimšanas ar Covid-19 varētu palīdzēt pašiedvesma, ir 40-49 gadus vecie iedzīvotāji – tikai 4%, arī pārējās vecuma grupā šis skaitlis nepārsniedz 10%.

Reprezentatīva „Mēness aptieka” iedzīvotāju aptauja sadarbībā ar pētījumu aģentūru „Norstat” šogad veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem – no tiem 24% ir izslimojuši Covid-19.