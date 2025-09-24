Abonē! E-avīze
Trešdiena, 24. septembris
Agris, Agrita
+8° C, vējš 1.34 m/s, ZR vēja virziens
Vairāk pārkāpumu - brīvdienās

08:08 24.09.2025

Sandra Apine

No 16. līdz 22. septembrim visā Eiropā, tostarp Latvijā, norisinājās Eiropas ceļu policijas tīkla organizētā akcija “ROADPOL Drošības dienas”, kuras laikā Valsts policija pastiprināti uzraudzīja ceļu satiksmi, lai mazinātu smagu ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Ieskatu akcijā lasītāji jau varēja gūt iepriekšējā laikraksta numurā.

“Akcijas ietvaros Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa darbinieki veica vairākus reidus, īpašu uzmanību pievēršot mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošībai, drošības jostu lietošanai, ātruma režīma ievērošanai, kā arī transportlīdzekļu vadīšanai alkohola reibumā,” stāsta Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne. Šajā laika posmā veikti 27 reidi, konstatēti 188 administratīvie pārkāpumi, pārbaudītas 393 personas.

Policijas pārstāve uzsver, ka lielākie pārkāpumu skaiti fiksēti 19. un 20. septembrī, proti, piektdien un sestdien, kad attiecīgi konstatēti 43 un 39 pārkāpumi.

“Atgādinām, ka katrs satiksmes dalībnieks ar savu atbildīgu rīcību var palīdzēt novērst negadījumus. Drošības dienu rezultāti liecina, ka joprojām daļa vadītāju neievēro noteikumus, tāpēc policija arī turpmāk rūpīgi uzraudzīs satiksmi un organizēs profilaktiskus pasākumus,” tā Z. Vaskāne.

