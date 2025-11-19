Abonē! E-avīze
Trešdiena, 19. novembris
Elizabete, Liza, Līze, Betija
+0° C, vējš 2.36 m/s, D vēja virziens
Vairāk nekā 150 alūksniešu kļuvuši digitāli prasmīgāki

11:14 19.11.2025

Agita Bērziņa

Alūksnē aktīvi turpinās projekts “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība”, un jau vairāk nekā 150 iedzīvotāju izmantojuši iespēju bez maksas apgūt digitālās prasmes, kas palīdz ikdienā – no e-pasta un eParaksta lietošanas līdz drošai rēķinu apmaksai un valsts e-pakalpojumu pieteikšanai.

Līdz šim Alūksnes novadā mācībās piedalījušies vairāk nekā 150 iedzīvotāji, apgūstot vienu vai vairākus mācību līmeņus un prasmes, kas noderēs ikdienā. Mācības paredzētas ikvienam Alūksnes novada iedzīvotājam no 16 gadu vecuma, neatkarīgi no priekšzināšanām. Mācībās dalībnieki soli pa solim apgūst praktiskas digitālās iemaņas, izmantojot pašvaldības nodrošinātos portatīvos datorus un mācību materiālus.

“Digitālo prasmju apmācības ir lieliska iespēja ikvienam iedzīvotājam kļūt drošākam un neatkarīgākam digitālajā vidē. Mācību dalībnieki apgūst praktiskas lietas – kā sazināties ar tuviniekiem, izmantot e-pakalpojumus, pārvaldīt savas lietas internetā. Redzam, ka šīs prasmes dod lielu drošības sajūtu un atvieglo ikdienu. Priecē, ka interese Alūksnes novadā turpina augt,” norāda projekta koordinatore Gunta Kupča.

Iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas apgūt digitālās prasmes trīs līmeņos:

  • 1. līmenis – pamata digitālās prasmes (datora un viedtālruņa lietošana, interneta un e-pasta pamati, digitālā drošība);
  • 2. līmenis – pamata digitālās pašapkalpošanās prasmes (failu pārvaldība, medijpratība, internetbankas lietošana, WhatsApp, pirkumi internetā, autorizācija un elektroniskā identifikācija);
  • 3. līmenis – vidējā līmeņa digitālās prasmes (eParaksts, e-adrese, e-pakalpojumi, e-veselība, elektroniskā deklarēšanās sistēma (EDS), informācijpratība)).

Katra līmeņa apguve ilgst 8 akadēmiskās stundas. Turklāt, mācības iespējams apgūt dažādos veidos:

  • Klātienē – izvēlētās pašvaldības teritorijā;
  • Attālināti – ar pasniedzēja / mentora atbalstu;
  • Pašmācību ceļā – patstāvīgi tiešsaistē.

“Domāju, ka manas digitālo prasmju zināšanas jau ir pietiekamas, bet mācībās atklāju daudz jaunu lietu – piemēram, kā izmantot e-parakstu un e-adresi. Izrādījās, ka šie rīki var būt ļoti ērti un ietaupīt daudz laika gan ikdienā, darbā, gan pildot darba pienākumus ikdienā. Tagad dokumentus varu parakstīt un nosūtīt pāris minūtēs, nevis drukāt un skenēt. Ļoti noderīgi gan darbā, gan ikdienā,” stāsta mācību dalībniece Laura.

Mācībām var pieteikties vairākos veidos: klātienē, apmeklējot Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi Dārza ielā 11, 208. kab., iepriekš sazinoties ar projekta koordinatori Guntu Kupču, zvanot pa tālruni +371 26320623 vai rakstot uz e-pastu: izgl.parvalde@aluksne.lv.; tiešsaistē, aizpildot pieteikumu un atbildot uz jautājumiem, tādējādi saņemot ieteikumus par atbilstošāku mācību līmeni.

Pamācību par to, kā pieteikties digitālo prasmju mācībām, var noskatīties šajā video. Mācības klātienē Alūksnes novadā norisinās – Liepnā, Mālupē, Alsviķos, Māriņkalnā.

Par veiksmīgi apgūtu izglītības programmas līmeni, katrs dalībnieks saņem digitālu apliecību. Šīs mācības ir ne tikai lielisks veids, lai pilnveidotu savas digitālās prasmes, bet arī iespēja iepazīties ar jauniem domubiedriem.

