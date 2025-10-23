Vairāk nekā 100 topošie virsnieki Alūksnē dos karavīra zvērestu  

Sestdien, 25. oktobrī, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā Alūksnē notiks svinīgā zvēresta došanas ceremonija topošajiem virsniekiem – kadeta kandidātiem, kuri militārās pamatapmācības kursu uzsāka šā gada septembrī un tagad noslēdz pirmo apmācības posmu.
Pēc sekmīgas pirmā apmācības posma apgūšanas, karavīri turpinās apmācību Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā un iepriekš iegūtās zināšanas nostiprinās praktiskā uzdevumu izpildē.
Katram karavīram, neatkarīgi no tā, vai viņš izvēlas virsnieka vai instruktora militāro karjeru, vispirms jāapgūst militārās pamatapmācības kurss.
Militārās pamatapmācības kursam ir divi posmi – teorētiskais un praktiskais. Vispirms jaunie karavīri apgūst ierindas un ieroču apmācību, šaušanas un sakaru pamatus, kartes un kompasa lasīšanu, orientēšanos, pirmās palīdzības sniegšanu, kā arī citas karavīram nepieciešamās zināšanas. Otrajā apmācības posmā – iegūtās zināšanas nostiprina praktisko uzdevumu izpildē lauka apstākļos.
Izvēloties studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kadetus sagaida dinamisks mācību process un priekšrocības, ko citas augstskolas nepiedāvā: studijas finansē no valsts budžeta līdzekļiem, studiju laikā kadeti ir pilnā valsts apgādē, nodrošinot plašas sociālās garantijas, tajā skaitā valsts apmaksātu veselības aprūpi.
Pēc Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas absolvēšanas jaunajiem virsniekiem tiek nodrošināta dienesta vieta kādā no Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vai Zemessardzes vienībām.
Ar pamatprasībām, pieteikšanās kārtību un atlasi profesionālajā dienestā un studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā var iepazīties Nacionālo bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā “Kļūsti karavīrs!”. Savukārt ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām var iepazīties tīmekļvietnes www.naa.mil.lv sadaļā “Studijas”.
