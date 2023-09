Vai par dalību skolas korī jāmaksā?

Foto: no arhīva

“Vai Latvijā ir vēl kāds novads, kurā bērniem par dalību skolas korī ir jāmaksā? Bērns. Skolas koris. 7 eiro mēnesī. Un arī par dalību mazpulkos,” ar šādu ierakstu sociālajos tīklos pēc domes sēdes klajā nāca partijas “Konservatīvie” Alūksnes novadā pārstāvji.

Viņi uzsver, ka šādu lēmumu augusta domes sēdē pieņēmuši deputāti Aivars Fomins, Druvis Tomsons, Dzintars Adlers, Jānis Sadovņikovs, Jānis Skulte, Laimonis Sīpols, Maruta Kauliņa, Modris Račiks. “Vai Alūksnes novadu nākamajos Skolēnu Dziesmu un deju svētkos pārstāvēs tikai šie?” retoriski jautā “Konservatīvie”.

Ieraksts izraisīja ažiotāžu, arī skolēnu vecāki par to, ka Bērnu un jauniešu centrā par piedalīšanos kora un mazpulku pulciņos šajā mācību gadā ir jāmaksā, pauda savu sašutumu un zvanīja redakcijai. Diskusiju par šo tēmu deputāti turpināja arī septembra Finanšu komitejā, kad izskatīja deputātes Līgas Langrates (“Konservatīvie”) iesniegumu.

Lūdz atbalstīt dalību korī

Finanšu komitejā deputāti apsprieda jautājumu par interešu izglītības programmu realizēšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā (ABJC) 2023./2024. mācību gadā, izskatot arī no deputātes L. Langrates saņemto iesniegumu, kurā viņa lūdza pie-

ņemt lēmumu pašvaldībai sniegt līdzdalības maksājumu laika posmā no šā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. maijam ABJC mazpulku un bērnu koru dalībniekiem, katram 7 eiro mēnesī. “Mēs esam līdzatbildīgi par to, kā nākotnē tautai un novadam saglabāt korus, kuru, iespējams, pretējā gadījumā pēc daudziem gadiem vairs nebūs. Vai vēlamies izskaust mazpulku kustību, kas šobrīd ir būtiska cilvēkiem pagastos? Mēs redzam, kā veidojas šie kolektīvi, tādēļ būsim tik drosmīgi un vīrišķīgi pateikt, ka mēs varam atbalstīt vismaz korus. Pieņemu, ka nākamajā Sociālās, izglītības un kultūras komitejā kopā ar komitejas locekļiem sagatavosim vēstuli Izglītības satura centram ar lūgumu iekļaut korus vispārējās izglītības programmā, kas līdz ar to varētu būt valsts apmaksāta. Nevaram zaudēt vēl vienu gadu, kurā šī interešu izglītība nebūtu pieejama,” sēdē teica L. Langrate.

Situāciju spilgti ilustrējot tas, ka interešu izglītības pulciņi pašlaik pietiekami nepildās. “Bērnam par brīvu ir dalība tikai vienā pulciņā, par katru nākamo ir jāmaksā. To bērni izmanto, piedalās pēc izvēles tikai vienā bezmaksas pulciņā, jo vecāki nav spējīgi par citiem pulciņiem maksāt,” laikrakstam skaidroja deputāte.

Saņem aizrādījumus

“Atgādināšu, ka Sociālās, izglītības un kultūras komiteju vada Līga Langrate, tādēļ deputātei visas vasaras garumā bija iespēja gatavot dokumentus, iesniegšanai domes sēdē,” norādīja komitejas vadītājs domes priekšsēdētājs Dz. Adlers un aicināja deputātus balsot. “Par” to, lai uz domes sēdi virzītu lēmuma projektu, kurā noteikts, ka bērnu dalību interešu izglītības pulciņā “Koris” pilnā apmērā apmaksā pašvaldība, bija Arturs Dukulis un Modris Lazdekalns, “pret” – Dz. Adlers un J. Sadovņikovs, bet pārējie deputāti balsojumā atturējās, līdz ar to L. Langrates priekšlikums netika pieņemts.

L. Langrate izteicās, ka jau kuro sēdi pēc kārtas viņa saņem aizrādījumus no domes vadības par nepietiekamu iesaistīšanos vai iedziļināšanos jautājumos, kas skar sociālo un izglītības jomu, vai ir vistiešākā veidā saistīti ar iedzīvotājiem. “Atgādināšu, ka pavasarī komiteju sastāvs tika rotēts, izveidots tā, ka tu neko nevari izdarīt, kas ir vienkārši ļauni,” norādīja L. Langrate.

Deputāti vienbalsīgi nolēma lēmuma projektu par izmaiņām interešu izglītības programmu realizēšanā Bērnu un jauniešu centrā 2023./2024. mācību gadā virzīt izskatīšanai septembra domes sēdē.