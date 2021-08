Vai nealgotie vietnieki būs pieejami?

Foto: Unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

16. augusta Alūksnes novada pašvaldības tautsaimniecības komitejas sēdē deputāts Laimonis Sīpols vaicāja, vai saistībā ar to, ka ir divi domes vietnieki, kuri nesaņem atalgojumu par savu darbu, arī iedzīvotājiem tādēļ būs ierobežota iespēja sazināties ar deputātiem – Druvi Tomsonu un Jāni Sadovņikovu. “Ja kādam iedzīvotājam, uzņēmējam radies jautājums, kur viņam vērsties? Šeit pat domē?” vaicāja L. Sīpols.

Tautsaimniecības komitejas sēdes priekšsēdētājs Druvis Tomsons norādīja, ka vietniekiem divas reizes nedēļā paredzētas iedzīvotāju pieņemšanas. “Tāpat ar mani iespējams sazināties jebkurā laikā, izņemot svētdienas. Iedzīvotāji var zvanīt uz manu tālruņa numuru, kas pieejams novada informatīvajos materiālos. Katrā ziņā par manis sasniedzamību nav jautājumu. Jebkurš ar mani var sazināties telefoniski.”

L. Sīpols neatlaidīgi vērsa uzmanību uz to, ka vietniekiem vajag izziņot precīzu darba laiku, lai iedzīvotāji zina, kur sastapt Druvi Tomsonu vai Jāni Sadovņikovu. Uz to reaģēja arī deputāti Modris Račiks un Jānis Skulte, kuri vienbalsīgi uzsvēra: “Mūsdienās ir telefons. Visi var sazvanīties!”