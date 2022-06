Uzvar robotspēles disciplīnā

FLL (First Lego League) Latvijas čempionātā Alūksnes Bērnu un jauniešu centra komanda “PaGALMSx” izcīnījusi 1. vietu robotspēles disciplīnā. Robotikas un tehniskās jaunrades pulciņa vadītājs Ivars Vīksna ar pulciņa dalībniekiem aktīvi piedalās dažādos ar robotiku saistītos konkursos un sacensībās gan Latvijā, gan ārpus tās. FLL čempionāts noritēja Salaspilī, un tur kopā pulcējās deviņas spēcīgas komandas no visas Latvijas.

Pulciņa dalībnieki Lauris Ķikuts un Reinis Ābeltiņš Robotikas un tehniskās jaunrades pulciņu apmeklē jau piekto gadu, un abi puiši ir gandarīti par gūtajām zināšanām, kā arī par iespēju piedalīties dažādajās sacensībās. “Sacensību laikā vērtē izgatavotos robotus un to veiktās misijas. Vērtē arī projektus, prezentācijas un daudzas citas kategorijas. Tieši robotspēles kategorijā ABJC komanda ieguva 1. vietu,” stāsta R. Ābeltiņš. Pašlaik pulciņa dalībnieki dodas pelnītā vasaras brīvlaikā, taču arī vasarā turpinās darboties dažādās ar robotiku saistītās vasaras aktivitātēs. “Nākamajā gadā atkal gatavosimies jaunajai FLL sezonai, kā arī, iespējams, būs sumo – robotspēles sacensības,” teic L. Ķikuts.

Starptautiski FLL sacensības organizē vairāk kā 80 pasaules valstīs, kurās piedalās 25 000 komandas. Latvijas sacensību uzvarētājiem dota iespēja piedalīties arī Eiropas atklātajā čempionātā. Programma paredzēta skolēniem vecumā no deviņiem līdz 16 gadiem. Lai piedalītos FLL sacensībās, ir nepieciešama komanda (sākot no diviem līdz 10 skolēniem) ar vienu pavadošo skolotāju/treneri. Programma sastāv no trim elementiem – robotu spēle, projekts un pamatvērtības. No citām robotikas sacensībām FLL atšķiras ar to, ka robotikas turnīri notiek speciāli šai programmai izgatavotos laukumos ar misijām, ko izpilda komandas veidots autonoms “Lego Mindstorms” robots. Pēc vairāku nedēļu gatavošanās, jaunieši parāda ne tikai savas spējas “Lego Mindstorms” robotu būvēšanā un programmēšanā, bet arī prezentē savas zināšanas par mūsdienu zinātnes aktualitātēm. Pamatvērtību sadaļā dalībnieki demonstrē savas spējas darboties komandā.