Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģistrā līdz 26. maijam reģistrēti 498 Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri nonākuši Alūksnes novadā, informē Alūksnes novada domes izpilddirektors Ingus Berkulis. Vairums no viņiem mūsu novadā uzturas īsu brīdi – pārnakšņojot un dodoties tālāk. Svetlana Kučer (attēlā vidū) Alūksnē, dzīvojot kopā ar savu māti Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā, šeit pavadīja trīs mēnešus. Šonedēļ viņa atvadījās no Dzintras Zvejnieces (no kreisās), Nadeždas Hercogas un Sanitas Eglītes un pateicās par veiksmīgo sadarbību. Svetlana kopā ar māti devās projām no Latvijas, lai patvēruma vietu rastu pie radiem Grieķijā.