Uztraucas par paaugstināto īres maksu mājvietai

“Alūksnes novada pašvaldība ir bezkaunīga. Viņi Ukrainai saziedojuši neskaitāmas mašīnas, naudu iztērējuši sazin kur, un tagad, kad radušies budžetā robi, viņi uz nabagiem grib tos salāpīt. Runa ir par to, ka pašvaldības dzīvokļiem būs lielāka īres maksa,” tik skarbus vārdus, kas veltīti vietvarai, laikraksta redakcija e – pasta vēstulē saņēma šonedēļ. To autore ir alūksniete, divu bērnu māmiņa, kura savu vārdu lūdz laikrakstā nepubliskot. Alūksniete īrē pašvaldības dzīvokli, kuru rindā gaidījusi četrus gadus, un tagad uztraucas, ka nu vairs nevarēs to atļauties.
Kā jau vēstījām kādā no oktobra laikraksta numuriem, no nākamā gada 1. janvāra būs jāmaksā teju trīskārt vairāk par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās platības īri. Tā lēma pašvaldības domes deputāti oktobra domes sēdē.
Nebija jēgas gaidīt
Sazinājāmies ar sievieti, lai noskaidrotu situāciju. “Līdz šim, kad īres maksa bija aptuveni eiro par kvadrātmetru, par īrēto pašvaldības dzīvokli kopā ar komunālajiem maksājumiem man nācās tērēt vidēji 90 eiro mēnesī, kas arī nav maz. Tagad pašvaldība lēmusi noteikt īres maksu četri eiro par kvadrātmetru. Lai gan strādāju un algu saņemu, bieži nākas ņemt darba nespējas lapu, jo bērni slimo, līdz ar ko ienākumi samazinās,” skumji saka alūksniete. Viņa parēķinājusi, ka 57 kvadrātmetrus lielā divistabu dzīvokļa, kurā viņa ar bērniem mitinās, īre vien viņai turpmāk izmaksās 228 eiro. “Tad jau man nebija jēgas četrus gadus gaidīt rindā, lai īrētu pašvaldības dzīvokli, kas, kā domāju, būs lētāk, nekā īrēt no privātpersonas. Tagad īres maksa pietuvojusies tai, ko Alūksnē prasa par privāta dzīvokļa īri,” vērtē divu bērnu māmiņa.
Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieka – SIA “Alūksnes nami” – pārstāvis, saprotot šajā ģimenē gaidāmo situāciju, ieteicis sievietei ar lūgumu par īres maksas atlaidi vērsties Sociālo lietu pārvaldē.
Strādā pie jauna modeļa
SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Raivis Bisenieks laikrakstam jau vasarā skaidroja, ka pašreizējā maksa par pašvaldības dzīvokļu īri nav pārskatīta kopš 2018. gada, ir salīdzinoši zema un nav konkurētspējīga tirgū. “Tādēļ pašlaik SIA “Alūksnes nami” kopā ar pašvaldību strādā pie jauna modeļa, kurā īres maksas lielums varētu būt atkarīgs arī no dzīvokļa tehniskā stāvokļa un tā atrašanās vietas,” teica R.Bisenieks. Pašlaik īres maksas apmērs nav viena konkrēta summa, bet atkarībā no katras dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības un tās lieluma. Par labiekārtotu pašvaldības dzīvokli, kā dome lēmusi 2018. gada 25. janvārī, pilsētā īres maksa vēl joprojām ir aptuveni 0,70 eiro kvadrātmetrā (eiro/m²), par tādu pašu dzīvokli pagasta teritorijā ir 0,25 eiro/m². Par dzīvokli bez ērtībām pilsētā tā ir 0,34 eiro/m², pagasta teritorijā par tādu pašu dzīvokli 0,11 eiro/m².
Sabiedrība klusē
Kā norāda pašvaldībā, “ekonomiskā situācija, ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu tarifi, kā arī nekustamā īpašuma tirgus ir būtiski mainījies, tādēļ pašvaldība pārskata īres maksas apmēru, lai tas atbilstu faktisko izdevumu līmenim, veicinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un apsaimniekošanas kvalitāti, kā arī lai nepieļautu tirgus kropļošanu, ko rada nesamērīgi zema īres maksa salīdzinājumā ar privāto sektoru”. Pamatojot cenu, domes priekšsēdētāja Dzintara Adlera parakstītā paskaidrojuma rakstā norādīts, ka, “veicot tirgus situācijas izpēti, izmantojot publiski pieejamos nekustamo īpašumu īres piedāvājumus (piemēram, ss.lv), konstatēts, ka: dzīvokļiem ar visām ērtībām īres maksa tirgū svārstās no 4 līdz 7 eiro/m²; dzīvokļiem ar daļējām ērtībām – no 2 līdz 4 eiro/m²; dzīvokļiem bez ērtībām piedāvājuma praktiski nav”.
Atbilstoši likumam saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 1. oktobrī tika publicēts un dots laiks divas nedēļas sabiedrības viedokļa izteikšanai, tomēr tas netika saņemts.
Līdz ar to oktobra domes sēdē pašvaldības deputāti balsojot nolēma noteikt vienotu pašvaldībai piederošas dzīvojamās platības īres maksu 4 eiro/kvadrātmetrā (m²) neatkarīgi no dzīvojamo telpu labiekārtojuma līmeņa. Noteikumi stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.
Piemēros atlaides
No nākamā gada īres maksa tiks diferencēta atbilstoši telpu labiekārtojuma līmenim un atrašanās vietai. Tāpat arī tiks noteiktas atlaides (30 un 50 procentu apmērā – red.) personām, kuras saņem palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (izņemot gadījumus, kad dzīvojamā telpa izīrēta kā sociālais dzīvoklis vai speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu). Tās pienāksies personām ar invaliditāti, goda ģimenēm un bāreņiem, kā arī personām, kuras uzsākušas dzīvojamās telpas atsavināšanas procesu.
Taču tas nav viss. Īrniekam papildus īres maksai jāmaksā arī par ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem, piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis, komunālo pakalpojumu un citi maksājumi, kas attiecas uz konkrēto situāciju.
“Pašvaldības ieņēmumi no īres maksas pieauguma tiks novirzīti dzīvojamā fonda uzturēšanai, renovācijai un jaunu mājokļu būvniecībai. Tas uzlabos dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli, sekmēs ēku energoefektivitāti un samazinās resursu patēriņu, veicinot ilgtspējīgu vidi. Uzlabojot mājokļu kvalitāti, tiks sakārtota arī apkārtējā vide – pagalmi, koplietošanas telpas un infrastruktūra, kas kopumā veicina drošāku, sakoptāku un klimatam draudzīgāku dzīves vidi,” teikts pašvaldības paskaidrojuma rakstā.
Aicina izteikt viedokli par telpu izīrēšanas kārtību
Dzīvojamo telpu īres likums vairs nepieļauj slēgt beztermiņa dzīvojamo telpu īres līgumus, tādēļ personām, kas īrē no pašvaldības dzīvokļus, tie būs jāslēdz no jauna. Šajā sakarā Alūksnes novada pašvaldība izstrādājusi saistošo noteikumu projektu un aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību. To iesniegt pašvaldībā var līdz 19. novembrim. Par iesniegšanu sīkāka informācija pašvaldības interneta vietnē.
“Plānots, ka noslēgt jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu varēs, ja vienlaikus persona īrē attiecīgo dzīvojamo telpu vai ir tajā iemitināta kā ģimenes loceklis. Pirms līguma slēgšanas tiks vērtēts, vai šai personai nav īres maksas parāda, kas pārsniedz divu mēnešu maksas apmēru, vai ir noslēgta vienošanās par parādu atmaksu un tā tiek pildīta. Personai nedrīkst būt arī parādi par ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem komunālajiem maksājumiem, vai ir noslēgta vienošanās par parāda atmaksu un tā tiek pildīta. Tāpat jauna īres līguma slēgšanai svarīgs nosacījums būs ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto noteikumu ievērošana,” informē Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka.
Personai, kura vēlēsies noslēgt jaunu īres līgumu, pašvaldībā būs jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa. Dzīvojamo telpu īres līgumi, kuros nav norādīts līguma termiņš, būs jānoslēdz no jauna līdz nākamā gada 30. jūnijam. Līgumu termiņš paredzēts pieci gadi. Pēc piecu gadu termiņa jauna līguma noslēgšanai iesniegums būs jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms esošā līguma termiņa beigām. Lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu, grozīšanu vai atteikumu noslēgt līgumu pieņems Dzīvokļu komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, norāda E. Aploka.
Viedokli par jauno saistošo noteikumu projektu iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas pašvaldības interneta vietnē aluksne.lv.
