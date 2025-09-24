Uztrauc situācija autoostas apkaimē

Laikrakstā vērsās iedzīvotāja, kura ikdienā strādā pilsētas centrā un labi pārredz SIA “Alūksnes autoosta” teritoriju. Pagājušajā nedēļā alūksnieti satraukusi situācija, kas nebūt nenotiek pirmo reizi, – veikala “Rimi” un autoostas apkaimē bieži vien pamanāmi personāži alkohola reibumā, kas pārējiem nesagādā patīkamas ainas.
Biedē bērnus
“Ir kāds spilgts personāžs, kurš neadekvāti uzvedas gaišā dienas laikā – staigā, skaļi lamājas. Tas liek justies neērti ne tikai pieaugušajiem, bet baida bērnus, kuri gaida sabiedrisko transportu. Pretī autoostai ir divi soliņi, kas gandrīz vienmēr aizņemti, – tos lielākoties aizņēmuši cilvēki, kuri ar savu uzvedību traucē sabiedrībai,” savos novērojumos dalās iedzīvotāja. Jūtot, ka situācija kļūst nokaitēta, zvanījusi policijai. “Pēc aptuveni septiņām minūtēm pie veikala “Maks” piebrauca valsts policijas darbinieki ar netrafarēto auto – aprunājās ar miera traucētāju un aizbrauca. Biju neizpratnē – kāpēc cilvēku, kurš traucē apkārtējiem, atstāja uz ielas? Pēc laiciņa atkal atbrauca tā pati policijas mašīna un ievietoja apreibušo vīrieti savā transportā, un aizveda,” situāciju raksturo alūksniete. Viņa ir neizpratnē – kāpēc šādos brīžos klāt nav pašvaldības policija? “Autoostas apkaimē pašvaldības policiju redzu reti, bet tā tam pilsētas centrā nevajadzētu būt. Turklāt šis nav vienīgais miera traucētājs. Cik saprotu, šajā vietā ir novērošanas kameras – vai tad pašvaldības policija neredz, kas tur notiek?” viņa ir neizpratnē. Kā pastāstīja alūksniete, viņa bieži ir Rēzeknē un tur novērojusi, ka autoostas apkaimē regulāri patrulē pašvaldības policija, līdz ar to esot kārtība.
Sabiedrība nav ideāla
Skaidrojot kārtībsargājošo iestāžu kompetenci, Alūksnes novada pašvaldības policijas priekšnieks Ardis Tomsons saka: visiem policijas darbiniekiem vienādas tiesības un pienākumi. “Policista tiesības un pienākumus nosaka likums par policiju. Nav noteikts, ka gadījumos, kad kādas personas traucē iedzīvotāju mieru, iesaistīsies tikai pašvaldības vai valsts policija. Zvanot 112, operatīvais dežurants nosūta policijas ekipāžu, kura ir tuvāk notikuma vietai. Tam nav nozīmes – trafarētais vai netrafarētais – tie ir policijas darbinieki, kuriem ir vienādas tiesības un pienākumi. Šajā gadījumā tuvāk bija valsts policijas netrafarētais transports. Katra policijas iestāde darbojas ar saviem resursiem, mēs savā starpā komunicējam – ja pašvaldības policija izbraukusi uz citu notikumu, tad uz izsaukumu dodas tuvākā valsts policijas ekipāža,” stāsta A. Tomsons.
Viņš uzsver – ne vienmēr policijai šādās situācijās persona jāved prom. “Alūksnes novada pašvaldībai noslēgts līgums ar Balvu novada pašvaldību, un atskurbtuves pakalpojumu personām, kuras alkohola iespaidā zaudējušas spēju pārvietoties, mēģina nodarīt sev vai citiem ļaunu, sniedz Balvu atskurbtuvē. Policijas darbinieki izvērtē situāciju un, vajadzības gadījumā, var arī aizturēto personu nogādāt uz tās dzīvesvietu. Cilvēks ne vienmēr jāsēdina policijas transporta līdzeklī un kaut kur jāved – ir reizes, kad pietiek ar pārrunām. Šajā gadījumā policijas ekipāža pateica, ka miera traucētājam jādodas mājās. Otro reizi ekipāža aizbrauca uz noteikto vietu, jo videonovērošanas kamerās konstatēja, ka minētā persona nav devusies mājās, tāpēc arī viņu aizveda,” par konkrēto situāciju stāsta amatpersona.
Policijas darbinieki pastāvīgi sekojot līdzi videonovērošanas kamerām un reaģējot uz pārkāpumiem. “Pašvaldības policijai nav posteņa autoostas teritorijā, darbojamies visā novadā. Mūsu resurss ir tāds, kāds ir. Tāpēc videonovērošana mūsu darbā ļoti palīdz. Saprotu, ja policista klātbūtne būtu jūtama biežāk, tas uzreiz disciplinētu sabiedrību. Saprotu, ka nav patīkami skatīties uz iereibušu personu, visiem jau gribētos, lai sabiedrība ir ideāla, bet tā tas diemžēl nav,” saka pašvaldības policijas priekšnieks.
