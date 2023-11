Uzticības tālrunis 116111 uzsāk akciju seksuālās vardarbības mazināšanai

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 (turpmāk – Uzticības tālrunis) no 21.- 26. novembrim rīko informatīvo akciju “Pārtrauc klusēšanu!”. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību seksuālās vardarbības problēmai, aicinot nepieciešamības gadījumā saņemt psihoemocionālu un informatīvu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar seksuālu vardarbību, kas vērsta pret bērnu.

“Kā apliecina saņemtie stāsti Uzticības tālrunī, seksuālai vardarbībai ir ļoti dažādas sejas. Šie stāsti mīl klusumu, jo tā ir daļa no varmākas pītā attiecību tīkla. Varmāka, kas ne vienmēr ir svešinieks, bet visbiežāk kāds tuvs ģimenes loceklis, draugs vai radinieks, vienmēr rīkosies, lai bērns apšaubītu to, ka viņš ir piedzīvojis vardarbību. Šo klusumu pavada ļoti spēcīgas emocijas – tādas kā kauns, vainas sajūta, bailes, dusmas, kas vēl vairāk sastindzina bērnu, lai par to skaļi runātu. Bērni klusē! Ikviena līdzcilvēka uzdevums ir būt redzīgiem, dzirdīgiem, atbalstošiem, lai pamanītu jebkādas izmaiņas bērna uzvedībā un aizdomu gadījumā vērstos nekavējoties pēc palīdzības. Tāpat mums ar bērniem nerimstoši ir jārunā par drošību- kā sevi pasargāt, kā atpazīt nevēlamus pieskārienus, kāds ir rīcības plāns apdraudošās situācijās”, uzsver VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja.

Uzticības tālrunis šī gada desmit mēnešos ir saņēmis vairāk kā 70 zvanu, kuros bijusi runa par kādu no seksuālas vardarbības aspektiem. Ne vienmēr tie ir paši bērni, kuri vēršas pēc palīdzības, bet gan kāds no bērna draugiem, vecākiem vai speciālistiem. 23 gadījumos iespējamā vardarbība bijusi saistāma ar ģimeni, 41 gadījumā – ar citiem cilvēkiem savstarpējās attiecībās, piemēram, draugiem, partneri, u.c., savukārt 7 gadījumos iespējamā vardarbība noritējusi izglītības iestādē. Uzticības tālrunis ne tikai sniedz psiholoģisku atbalstu, bet vienlaikus nodrošina iespēju pieņemt informāciju no zvanītāja, lai tālāk nodotu tiesībsargājošām institūcijām.

Akcijas laikā īpaši aicinām izmantot iespēju sazināties ar Uzticības tālruņa speciālistiem, ne tikai zvanot uz 116111, bet arī rakstot čatā (čats strādā darba dienās no pulksten 12:00 – 20:00, čata logs meklējams mājaslapā www.uzticibastalrunis.lv), rakstot uz e-pastu uzticibaspasts116111@bti.gov.lv, vai lejupielādējot bezmaksas aplikāciju “Uzticības tālrunis”, caur kuru iespējams sazināties ar Uzticības tālruņa speciālistiem sev vispiemērotākajā un ērtākajā veidā.