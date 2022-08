Šodien svētceļnieku grupa no Rīgas Svētā Alberta Romas katoļu baznīcas draudzes, kā arī citām Rīgas draudzēm, uzsāk svētceļojumu uz Aglonu no Alūksnes.

Svētceļnieku grupas administratore Inese Katkovska skaidro, ka draudze katru gadu izvēlas kādu citu vietu no kuras uzsākt svētceļojumu, lai tādējādi dažādotu savu maršrutu un iepazītu vairākas Latvijas vietas. Šoreiz par starta punktu tika izvēlēta Alūksne. Viņa arī informē, ka jaunākajam svētceļniekam ir 7 gadi, bet vecākajam – 56. “Es novēlu iet un riskēt, mēģināt doties svētceļojumā! Uzdrīkstēties to darīt un tad jau tas vīruss ir noķerts. To labo vīrusu es arī visiem novēlu,” teic I.Katkovska. “Īsti svētceļnieki novēl īstas tulznas un īstas ciešanas, bet arī īstu prieku un piedzīvot Kristu, piedzīvot Viņa klātbūtni, mīlestību un Svēto Garu. Ja nav šo svētceļojuma ciešanu, tad nav arī gandarījuma par paveikto un iegūto,” svētceļniekiem novēl Sv.Alberta draudzes prāvests Krišjānis Dambergs.

Savukārt svētceļnieki no Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīcas uzsāks svētceļojumu no Gulbenes, kur pievienosies lielākai svētceļnieku grupai.