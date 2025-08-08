Uzrauga ūdens satiksmi

Ņemot vērā aktīvās atpūtas iespējas uz Alūksnes ezera un to, ka vairākas svētku aktivitātes norisinājās ūdenstilpes tuvumā, aizvadītajās brīvdienās Valsts policija veica pastiprinātu ūdens satiksmes uzraudzību. Tās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta drošības prasību ievērošanai. “Kontroles laikā policija uzraudzīja, lai peldvietu tuvumā vai ezera noslogotākajās vietās nenotiktu pārgalvīga vai neatļauta ūdens transportlīdzekļu vadīšana, kā arī, lai uz peldlīdzekļiem būtu atbilstošs glābšanas ekipējuma skaits. Tāpat tika pārbaudīts, vai personas līdz 12 gadu vecumam ir tērptas glābšanas vestēs un vai transportlīdzekļi netiek vadīti alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Pārbaudīts arī, vai lielākas jaudas peldlīdzekļu vadītājiem ir attiecīgas atpūtas kuģu vadīšanas tiesības,” stāsta Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
Kopumā pārbaudīti 32 peldlīdzekļi un uz tiem esošās personas. Konstatēti vairāki pārkāpumi, galvenokārt saistīti ar glābšanas ekipējumu – piemēram, uz peldlīdzekļiem nebija pietiekams glābšanas vestu skaits vai tās vispār nebija. Tāpat, veicot ūdenssporta aktivitātes, atsevišķas personas nebija tērpušās vestēs. Uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi viens par glābšanas vestu neesamību uz peldlīdzekļa, otrs par peldlīdzekļa vadīšanu bez atbilstošām tiesībām.
“Septiņām personām izteikti aizrādījumi par drošības prasību neievērošanu. Vadītājiem tika norādīts doties krastā un nepiedalīties satiksmē, kamēr nav nodrošināts atbilstošs ekipējums. Ar visiem pārbaudītajiem notikušas pārrunas par drošību uz ūdens,” sīkāk stāsta Valsts policijas pārstāve.Labā ziņa pārkāpumi saistībā ar alkohola lietošanu uz ūdens netika konstatēti. Tiesa, diviem vadītājiem alkohola koncentrācija izelpas gaisā bija līdz 0,5 promilēm – likumā pieļaujamā robežā. “Alūksnes ezerā šajās dienās bija daudz aktīvās atpūtas cienītāju, taču jāatzīst kopumā ūdens transportlīdzekļu vadītāji ievēro noteiktās prasības – īpaši tie, kas izmanto nomātus peldlīdzekļus,” vērtē Z. Vaskāne. Vienlaikus gan novērots, ka pēc Valsts policijas darbu uzsākšanas ūdens motociklu kustība ezerā būtiski samazinājusies. “Tas varētu liecināt, ka atsevišķas personas atturas no piedalīšanās ūdens satiksmē, iespējams, tādēļ, ka nav ieguvušas atbilstošas vadīšanas tiesības,” secina policijas pārstāve.
Ūdens satiksmes uzraudzība Vidzemes reģiona pārvaldē turpināsies arī augustā un septembrī – atkarībā no laikapstākļiem.
