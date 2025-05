Uzmanību sabiedriskā transporta pasažieriem!

Sakarā ar to, ka būvdarbu veikšanai ir nepieciešams īslaicīgi satiksmei slēgt Pils ielas posmu no Kolberģa ielas līdz Kalnadruvu ielai, Alūksnē, no 7. līdz 9. maijam autotransporta kustībai jāizmanto apbraucamais ceļš no Karitāniem caur Beju un Kolberģi.

Līdz ar to pagarināsies pa autoceļu Alūksne-Liepna kursējošo sabiedriskā transporta reisu izpildes laiks un ir iespējama kavēšanās līdz pat 20 minūtēm.

Ielas posma slēgšana satiksmei nepieciešama sakarā ar ielas pārbūvi, kuras laikā ir jānomaina divas caurtekas.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus ar sapratni uztvert šīs īslaicīgās neērtības, jo to mērķis ir uzlabot braukšanas un drošības apstākļus satiksmes dalībniekiem.