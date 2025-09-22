Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 22. septembris
Uzlabo savas digitālās prasmes – piesakies bezmaksas mācībām Alūksnes novadā

11:08 22.09.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

76

Digitālās prasmes ir kā atslēga ērtākai dzīvei – tās palīdz gan ikdienas darbos, gan saziņā, gan dažādu pakalpojumu izmantošanā. Lai iedzīvotājiem būtu iespēja tās apgūt vai pilnveidot, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību aicina pieteikties bezmaksas digitālo prasmju mācībām.

Digitālo prasmju mācību projekts paredzēts ikvienam novada iedzīvotājam no 16 gadu vecuma – gan tiem, kuri datoru un internetu lietojuši maz vai nemaz, gan tiem, kuri vēlas nostiprināt iemaņas un apgūt valsts e-pakalpojumus, e-parakstu, internetbanku un citus digitālos rīkus ikdienai. Nodarbībās tiek nodrošināti mācību materiāli un portatīvie datori praktiskam darbam.

“Digitālās prasmes mums dod lielāku neatkarību un pārliecību nākotnē. Jo vairāk pratīsim šodien, jo vieglāk būs rīt. Aicinu ikvienu alūksnieti izmantot šo iespēju un apgūt ko jaunu”, mudina Alūksnes novada koordinatore Gunta Kupča.

Mācībām var pieteikties vairākos veidos – tiešsaistē, aizpildot pašnovērtējuma zināšanu testu vietnē stars.gov.lv, klātienē apmeklējot Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, Dārza ielā 11, 208. kab. vai arī sazinoties ar projekta koordinatori Guntu Kupču, zvanot pa tālruni +371 26320623 vai rakstot uz izgl.parvalde@aluksne.lv. Arī pamācību par to, kā pieteikties digitālo prasmju mācībām, var noskatīties šajā video.

Iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas apgūt digitālās prasmes trīs līmeņos:

  • 1. līmenis – pamata digitālās prasmes (Datora un viedtālruņa lietošana, interneta un e-pasta pamati, digitālā drošība);
  • 2. līmenis – pamata digitālās pašapkalpošanās prasmes (Failu pārvaldība, medijpratība, internetbankas lietošana, WhatsApp, pirkumi internetā, autorizācija un elektroniskā identifikācija);
  • 3. līmenis – vidējā līmeņa digitālās prasmes (eParaksts, e-adrese, e-pakalpojumi, e-veselība, elektroniskā deklarēšanās sistēma (EDS), informācijpratība.

Katra līmeņa apguve ilgst 8 akadēmiskās stundas. Turklāt, mācības iespējams apgūt dažādos veidos:

  • Klātienē – izvēlētās pašvaldības teritorijā;
  • Attālināti – ar pasniedzēja / mentora atbalstu;
  • Pašmācību ceļā – patstāvīgi tiešsaistē.

Par veiksmīgi apgūtu izglītības programmas līmeni, dalībnieki saņem digitālu apliecību. Šīs mācības ir ne tikai lielisks veids, lai pilnveidotu savas digitālās prasmes, bet arī, lai iepazītos ar jauniem domubiedriem.

Par projektu

Digitālo prasmju mācības Alūksnes novadā notiek Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” ietvaros. To īsteno VARAM sadarbībā ar vairāk nekā 30 Latvijas valstspilsētu un novadu pašvaldībām. Projekta mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem apgūt praktiski noderīgas digitālās prasmes, lai viņi varētu neatkarīgi izmantot valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, sazināties ar tuviniekiem un justies droši digitālajā vidē. Projekts tiek īstenots līdz 2026. gada 30. aprīlim.

