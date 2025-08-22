Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Glābēji atbrīvo brauktuvi

Alūksniešiem.lv redakcija - 22.08.2025 - 9:50
181
0
Foto: no laikraksta arhīva

Vakar vakarā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) saņemts izsaukums uz Alūksnes novada Jaunannas pagastu, kur uz ceļa braucamās daļas bija uzkritis koks. Ugunsdzēsēji glābēji koku sazāģēja un brauktuvi atbrīvoja.

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 21. augusta pulksten 6.30 līdz 22. augusta pulksten 6.30, VUGD Vidzemes reģiona pārvalde saņēma četrus izsaukumus – divus uz ugunsgrēka dzēšanu, kā arī divus uz glābšanas darbiem.

Aizvadītajās diennaktīs VUGD kopumā saņēma 47 izsaukumus – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 26 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi bija maldinājumi.

Informē: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Vidzemes reģionā Sandra Vējiņa.

Alūksniešiem.lv redakcija

