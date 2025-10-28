Abonē! E-avīze
Otrdiena, 28. oktobris
Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana
weather-icon
+6° C, vējš 2.6 m/s, D-DA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Uz slimnīcas vadītāja vietu pretendē deviņi kandidāti

09:48 28.10.2025

Aivita Lizdika

1184

SIA “Alūksnes slimnīca ” valdes priekšsēdētāja amata konkursam pieteikušies deviņi pretendenti. Konkurss noslēdzās 24. oktobrī, bet amata kandidātu vērtēšanas komisijai pretendents kapitāldaļu turētājam jāizvirza ne vēlāk kā līdz 1. decembrim.

Alūksnes novada pašvaldība bija izsludinājusi SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases konkursu. “Pieteicās deviņi pretendenti – cilvēki no mūsu novada un arī citiem novadiem. Tagad kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja atlasi un atbilstības vērtēšanu veiks šim nolūkam speciāli izveidotā komisija. Komisijai kapitāldaļu turētājam jāizvirza pretendents ne vēlāk kā līdz 1. decembrim,” stāsta kapitāldaļu turētājs Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Konkurss notiks divās kārtās. Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt un prezentēt stratēģisko redzējumu par SIA “Alūksnes slimnīca” darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm, ņemot vērā kapitālsabiedrībai izvirzītos vispārējos stratēģiskos mērķus, norādot svarīgākās darbības mērķu sasniegšanai un izaicinājumu risināšanai.

“Slimnīca un tās nodrošināto medicīniskās aprūpes pakalpojumu pieejamība Alūksnes novadā ir ļoti svarīga. Paldies Marutai Kauliņai par enerģiju, ko viņa ieguldījusi, vadot kapitālsabiedrības darbu līdz šim. Jaunajam slimnīcas vadītājam būs daudz izaicinājumu, lai sasniegtu pašvaldību un valsts izvirzītos mērķus,” uzsver I. Berkulis.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kas gan var būt skaistāks par satikšanās prieku!

09:58 26.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Uz slimnīcas vadītāja vietu pretendē deviņi kandidāti

09:48 28.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: "Meža olimpiādē" uzvar draudzība

14:58 22.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Grāmatu svētki stiprina lasīšanas kultūru

18:43 25.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai (1)

08:00 27.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Konkurss noslēdzies! Ielūgumus saņem INĀRA PAKERE

15:02 27.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai šogad plāno gaidīt Halovīna ciemiņus?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
29
Oktobris
Sākums: 10:00

“Prāta spēks pret MI”
Trešdiena
29
Oktobris
Sākums: 17:30

Lasītāju klubiņa “Iedvesmas avots” ikmēneša tikšanās
Ceturtdiena
30
Oktobris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi
Piektdiena
31
Oktobris
Sākums: 15:00

Ekspozīcijas “Aizsapņošanās” atklāšanas pasākums
Sestdiena
1
Novembris
Sākums: 13:00

Senioru sadraudzības pēcpusdiena “Mārkalnietis - malēnietis”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Uldis komentē:

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai

Adlera sabiedriskā tualete mums uzsmaida foto un ne tikai foto, dzīvē ar kaut kur tur Alūksnē. Domāta Alūksniešiem un tūristiem.

17:01 27.10.2025

Uldis komentē:

Papildina ar zandartu mazuļiem

Tikai MAKSIMAS MAIZI. Zandarti garām.

15:58 24.10.2025

Latvijā komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Saraujammm, jāgaida tik rezultāti. Jāpiedalās. utt.

12:51 18.10.2025