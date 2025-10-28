Uz slimnīcas vadītāja vietu pretendē deviņi kandidāti

SIA “Alūksnes slimnīca ” valdes priekšsēdētāja amata konkursam pieteikušies deviņi pretendenti. Konkurss noslēdzās 24. oktobrī, bet amata kandidātu vērtēšanas komisijai pretendents kapitāldaļu turētājam jāizvirza ne vēlāk kā līdz 1. decembrim.
Alūksnes novada pašvaldība bija izsludinājusi SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases konkursu. “Pieteicās deviņi pretendenti – cilvēki no mūsu novada un arī citiem novadiem. Tagad kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja atlasi un atbilstības vērtēšanu veiks šim nolūkam speciāli izveidotā komisija. Komisijai kapitāldaļu turētājam jāizvirza pretendents ne vēlāk kā līdz 1. decembrim,” stāsta kapitāldaļu turētājs Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Konkurss notiks divās kārtās. Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt un prezentēt stratēģisko redzējumu par SIA “Alūksnes slimnīca” darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm, ņemot vērā kapitālsabiedrībai izvirzītos vispārējos stratēģiskos mērķus, norādot svarīgākās darbības mērķu sasniegšanai un izaicinājumu risināšanai.
“Slimnīca un tās nodrošināto medicīniskās aprūpes pakalpojumu pieejamība Alūksnes novadā ir ļoti svarīga. Paldies Marutai Kauliņai par enerģiju, ko viņa ieguldījusi, vadot kapitālsabiedrības darbu līdz šim. Jaunajam slimnīcas vadītājam būs daudz izaicinājumu, lai sasniegtu pašvaldību un valsts izvirzītos mērķus,” uzsver I. Berkulis.
