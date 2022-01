Uz pēdām pazudušajai dvīņu māsai

Šogad septembrī redakcijā vērsās brīvprātīgais, jelgavnieks Mārtiņš Ziebergs, kurš sadarbībā ar raidījumu “Gaidi mani” (“Zhdi menya”) interesentiem palīdz atrast ilgus gadus pazudušos līdzcilvēkus visā plašajā bijušās padomju savienības teritorijā, un ar laikraksta starpniecību vēlējās atrast pazudušu cilvēku Alūksnes pusē. Gada nogalē interesējāmies, kā meklējumos veicās.

Tobrīd savu māsu Ināru, iespējamais uzvārds – Krūmiņa, šajā reģionā meklēja brāļi Ēvalds Vuškāns un Harijs Vuškāns. “Sākotnēji abus brāļus meklēja Ināra, taču, kamēr notika meklēšanas process, pazuda pati meklētāja, kura tolaik bija sazinājusies ar kādu nacionālo laikrakstu. Septembrī atradās brāļi un mēs uzsākām Ināras meklēšanu, kura izrādījās mirusi. Par to man ienāca ziņas no vairākiem avotiem,” stāsta sazvanītais M. Ziebergs. Jautāts, vai šīs ziņas viņš saņēmis no Alūksnes, iespējams, pēc laikraksta publikācijas, brīvprātīgais nezina, jo, viņam ir svarīgs nevis ziņas sniedzējs, bet viņa sniegtie dati. “Parasti nejautāju un man reizēm arī nemaz nestāsta, kas zvana, bet stāstīto pierakstu un pārbaudu.

Taču ar to stāsts nebeidzas. Pateicoties informācijai, kas saņemta no abiem brāļiem, šīs ģimenes locekļu meklēšana turpinās. “Izrādās Harijam ir arī dvīņu māsa Anita, kas savulaik adoptēta uz Krieviju, un tagad es esmu nācis viņai uz pēdām,” atklāj brīvprātīgais detektīvs.

Meklē 29 gadus neredzētu tēvu

Ar starptautiskā raidījuma “Gaidi mani” starpniecību savu tēvu un pārējos radiniekus, kuri var dzīvot Alūksnes puse meklē viņu radinieki. Tēvu Aināru Aleksandra dēlu Prostjakovu, kurš dzimis 1968. gadā meklē meita Kristīne. Lūk, viņas vēstule:

“Jau 29 gadus meklēju savu tēvu. Man viņa ļoti pietrūkst. Man bija apmēram pieci gadiņi, kad mani vecāki izšķīrās un mēs aizbraucām prom no Latvijas uz Ukrainu. Zinu, ka manam tēvam bija māsas Skaidrīte un Dzintra, kā arī brālis Jānis – mani tantes un onkulis. Ļoti gribu viņus atrast. Varbūt, ka man ir arī māsas, brāļi.”

Ja jums zināms, kur varētu atrasties cilvēki, kurus meklē viņu radinieks, lūgums rakstīt vai zvanīt raidījuma “Gaidi mani” brīvprātīgajam Mārtiņam Ziebergam.

Anonimitāte garantēta. Palīdzēsim Kristīnei atrast tēvu un pārējos radiniekus! Tā būtu viņai lieliskā dāvana Jaunajā gadā!

E-pasts: martins.ziebergs@inbox.lv, tālruņa numurs: 29923833