Uz laiku slēgs Pilssalas tiltu Alūksnē

No 12. janvāra uz laiku pilnībā būs slēgts Pilssalas tilts Alūksnē sakarā ar tā remontu. Paredzamais remontdarbu laiks ir trīs mēneši. Šajā laikā tilts nebūs pieejams arī gājējiem, informē pašvaldība.
Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, tilta remontu veiks SIA “NORTH BUILD”. Paredzēts demontēt esošo tilta klāju un ieklāt jaunu. Tilta remontam Alūksnes novada pašvaldības dome piešķīrusi 129 374 eiro.
Tilta remonta veikšanas laikā Pilssalā netiks nodrošināta celiņu tīrīšana no sniega, jo uzturēšanas tehnikai nav iespējas iebraukt salas teritorijā pa gājēju tiltu. Apmeklētājiem nebūs pieejama muzikālā ekspozīcija “Marienburgas Astotais brālis” Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu tornī. Savukārt pašvaldības iestādes “ALJA” pakalpojumi makšķerniekiem saņemami šādā kārtībā:
- makšķerēšanas licences elektroniskā veidā ir nopērkamas internetā https://www.manacope.lv/waterbody/aluksnes_ezers;
- vienas dienas licence drukātā veidā ir nopērkama veikalā “RC AINAVA” Pils ielā 13A un degvielas uzpildes stacijā “VIRŠI-A” Rīgas ielā 11;
- mēneša licenci par samazinātu maksu un vienas dienas licenci drukātā veidā varēs iegādāties, iepriekš sazinoties ar pašvaldības iestādi “ALJA” pa tālruņiem 28301207 vai 25653348;
- makšķerēšanas kartes ir nopērkamas degvielas uzpildes stacijā “VIADA” Gulbenes ielā 1C, Maxima veikalos Latgales ielā 3B un Pils ielā 9B, LATVIJAS PASTĀ Pils ielā 21, degvielas uzpildes stacijā “VIRŠI-A” Rīgas ielā 11, veikalā “RC AINAVA” Pils ielā 13A un internetā https://www.manacope.lv/fishing_cards un https://www.makskeresanaskarte.lv/products.
