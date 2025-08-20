Uz galvaspilsētu – pa atjaunoto Alsviķu ceļu!

“BEIDZOT!” – uzzinot par pārbūvēto reģionālā autoceļa Alūksne – Ape posmu, portāla “Alūksniešiem.lv” ziņu komentēja alūksnieši un piekrita visi tie, kam caur Alsviķiem uz Alūksni un otrādi ceļš mērojams nu jau vairākas desmitgades. “Gadsimta notikums,” teic braucēji, un viņiem nevar nepiekrist, jo lielu mūža daļu daudz braukuši pa bedrainajiem un nedrošajiem Alsviķu līkumiem.
Tagad tas mainījies – klātesot Alsviķu pagasta iedzīvotājiem, Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram Ģirtam Dubkēvičam, valsts sekretāra vietniecei Ingunai Strautmanei, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklim Verneram Akimovam, Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Dzintaram Adleram, priekšsēdētāja vietniekam Arturam Dukulim, izpilddirektoram Ingum Berkulim, pagastu apvienības pārvaldes vadītājai Ingrīdai Sniedzei, SIA “Limbažu ceļi” valdes priekšsēdētājam Andim Zaļaiskalnam un pārstāvjiem, piektdien svinīgi atklāts pārbūvētais valsts reģionālā autoceļa Alūksne – Ape (P39) posms no Alsviķiem līdz Priedulājiem.
Svinīgo pasākumu atklāja kultūras darba speciāliste Alsviķos Marina Ramane, sakot, ka katrs ceļš laika gaitā kļūst par ikviena iedzīvotāja ikdienu, jo tas ved uz mājām, uz darbu, pie draugiem vai kādu skaistu dabas vietu. “Tādēļ tā nav tikai ceļa pārbūve, gājēju celiņu atjaunošana un grāvju pārveidošana, šī ir mūsu, Alūksnes novada, kopienas atjaunošana,” teica M. Ramane.
“Mums nav ne ostu, ne dzelzceļa, līdz ar to katrs ceļa kilometrs ir ļoti svarīgs. Ne tikai autobraucējiem, bet visai kopienai – bērniem, uzņēmējiem, kuri sniedz savus pakalpojumus. Paldies visiem iesaistītajiem, ka Alūksnes novadā ir par vienu kvalitatīvi sakārtotu ceļa posmu vairāk!” atklāšanas brīdī teica Dz. Adlers. “Satiksmes ministrijai ir svarīgi ieguldīt naudu reģionos, tostarp Alūksnes novadā, un šis ir viens no pierādījumiem praktiskajam darbam, kuru ikviens atcerēsies arī pēc divdesmit gadiem, jo ceru, ka šis ceļa posms kalpos ļoti labi. Šis ir pēdējais posms, kas savieno Alūksni ar Rīgu, un vēl labāks tas kļūs oktobrī, kad būsim pabeiguši arī Rīga – Veclaicene (A2) ceļa posma uzlabošanu, lai cilvēki komfortabli varētu nokļūt no viena punkta līdz otram, arī uz galvaspilsētu. Zinu, cik šie ceļi vietējiem iedzīvotājiem ir svarīgi. Arī turpmāk esam gatavi realizēt virkni vairāku projektu,” teica Ģ. Dubkēvičs.
Gaidīja 20 gadus
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) valdes loceklis V. Akimovs atcerējās, ka ceļš no Vidzemes šosejas līdz Alūksnei transportlīdzekļu vadītājiem līdz šim ir bijis atmiņā kā līkumains un bedrains, taču turpmāk viņš cer, ka to ievēros kā ļoti kvalitatīvu braukšanai un ainavisku. “Turpmāk savienojums ar galvaspilsētu būs pavisam citā kvalitātē, uz ko visi gaidījām pēdējos 20 gadus. Par katru atjaunoto ceļu, īpaši par pārbūvētajiem posmiem, kas pirms tam ir bijuši sliktā stāvoklī, ir liels gandarījums gan mums, ceļiniekiem, gan iedzīvotājiem,” sacīja V. Akimovs, kurš ir novadnieks un bieži pa šo ceļu cauri Alūksnei dodas uz Mārkalni pie saviem vecākiem.
Lai panāktu ceļa izturību, nestspēju, tajā iedzīti 2010 pāļi, jo ģeoloģiskie apstākļi jeb grunts te ir ar vāju nestspēju. “Tas mums bija liels izaicinājums, bet veiksmīgi tikām galā. Ir izbūvēts arī labs, drošs celiņš gājējiem un velosipēdistiem, apsveicu visus ceļa lietotājus ar šo jauno posmu!” svinīgajā atklāšanā teica SIA “Limbažu ceļi” valdes priekšsēdētājs A. Zaļaiskalns.
Alsviķieši priecājas
Par sakārtoto pagasta centru visvairāk priecājas alsviķieši, jo tagad ceļa malā izveidotas arī ietves, pa kurām droši var pārvietoties gan iedzīvotāji, gan Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi un pat pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Saulīte” bērni, kuri kuplā skaitā piedalījās ceļa svinīgajos atvēršanas svētkos. PII “Saulīte” vadītāja Viola Lāce ir gandarīta par jaunizveidotajām ietvēm, pa kurām mazie bērnudārza iemītnieki savu skolotāju pavadībā nu droši var nokļūt no dārziņa līdz tautas namam, bibliotēkai un citur. “Tādēļ šodien viss bērnudārza iemītnieku kolektīvs ir ceļa atklāšanas svētkos, jo arī mēs piederam pie Alsviķu pagasta kopienas,” sacīja V. Lāce. Svinīgo brīdi ar dziesmām kuplināja arī Alsviķu pagasta bērnu vokālā grupa “Sienāži” Antras Līdaciņas vadībā.
Vairāk nekā trīs kilometru garajā posmā, sākot no Alsviķiem, pilnībā pārbūvēts ceļa segums, izbūvējot drenējošo slāni, minerālmateriālu pamata kārtu, asfalta pamatkārtu un dilumkārtu. Sakārtots ne tikai ceļš cauri pagastam, pie gājēju ietves uzstādīts apgaismojums, kas, šķērsojot ielu, īpaši svarīgs ir diennakts un gada tumšajā laikā. Abpus ceļam izvietotas nojumes autobusu pieturās, lai braucējiem būtu kur patverties no lietus. Šķērsojot ceļu, pa gājēju ietvi droši iespējams aiziet arī līdz abiem pagastā esošajiem veikaliem. Pagasta centrā abpus ceļam izgriezti krūmi un nolīdzināts reljefs. Pasākuma apmeklētāji dalījās atmiņās, atceroties, ka pirmo reizi šis ceļš cauri Alsviķiem iztaisnots un ieguvis asfaltu tālajā 1961. gadā, kad vēl nebija tik modernas ceļu remontu tehnikas kā mūsdienās un daudzus darbus varēja paveikt vien ar lāpstu rokās.
Satiksme uz autoceļa Ape – Alūksne, kas vijas cauri Alsviķiem, ir ļoti intensīva. To novērojuši ne tikai pagasta iedzīvotāji, bet par to varēja pārliecināties ikviens, kurš todien piedalījās svinīgajā ceļa atklāšanā. Tādēļ droši varam apgalvot, ka pārbūvētais ceļa posms ir neatsverams ieguldījums reģiona infrastruktūrā, sakārtota vēl viena nozīmīga satiksmes artērija.
Pārbūves darbus veica SIA “Limbažu ceļi” par līgumcenu 4 281 132,91 eiro (ar PVN).
