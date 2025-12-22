Uz ceļa uzkritis koks

Vakar pēc pulksten 19.00 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Smiltenes novada Apes pagastu, kur uz ceļa braucamās daļas uzkritis koks. Ugunsdzēsēji glābēji koku sazāģēja un ceļa braucamo daļu atbrīvoja.
Kā informē VUGD Prevencijas pārvaldes Sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas vecākā inspektore Sandra Vējiņa, Latvijā kopumā aizvadītajās diennaktīs VUGD saņēma 128 izsaukumus –
28 uz ugunsgrēku dzēšanu, 65 uz glābšanas darbiem, bet 35 izsaukumi bija maldinājumi.
