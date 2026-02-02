Uz ceļa Alūksne–Ape ieviesta apgaismojuma regulēšana

Janvārī 52 valsts autoceļu posmos pabeigta apgaismojuma sistēmas modernizācija, ieviešot gaismas regulēšanas jeb dimēšanas funkciju. Arī Alūksnes novadā, uz autoceļa P39 Alūksne – Ape, ir uzstādīts modernizētais apgaismojums 8. kilometrā un tam ieslēgta regulēšanas iespēja.
Latvijas Valsts ceļi skaidro, ka valsts autoceļu tīklā 1730 vecie nātrija gaismekļi ir aizstāti ar moderniem, energoefektīviem LED gaismekļiem, kas aprīkoti ar dimēšanas iespējām. Gaismas regulēšana tiek izmantota, lai panāktu vēl lielāku energoefektivitāti, pielāgojot apgaismojuma līmeni faktiskajai satiksmes intensitātei konkrētajā diennakts laikā: līdz pulksten 22.00 apgaismojums tiek nodrošināts ar maksimālo jaudu (100 %), no pulksten 22.00 līdz 00.00 jauda tiek samazināta līdz 70 %, laika posmā no pulksten 00.00 līdz 05.00 apgaismojums tiek samazināts līdz 30 %, savukārt no pulksten 05.00 līdz 06.00 apgaismojuma jauda tiek pakāpeniski palielināta.
Pirms apgaismojuma modernizācijas taupības nolūkos valsts autoceļu tīklā nakts stundās daļa veco nātrija gaismekļu tika izslēgti, jo tiem nebija regulēšanas funkcijas. Ja šādi taupības pasākumi agrāk nebūtu veikti un apgaismojums nakts stundās darbotos pilnā apjomā, modernizācijas sniegtais ietaupījums šobrīd būtu vēl lielāks. Pateicoties jauno LED gaismekļu dimēšanas iespējām, vairs nav nepieciešams apgaismojumu nakts stundās izslēgt pilnībā vai daļēji. Apgaismojums ar zemāku jaudu, kas pielāgota faktiskai satiksmei, būs nodrošināts arī nakts stundās. Šis risinājums ir ne tikai energoefektīvs, bet arī labāks no drošības viedokļa.
Valsts ceļu tīkla apgaismojuma sistēmā ir 8414 gaismekļi, kopumā ir apgaismoti vairāk nekā 200 km valsts autoceļu. 2024. gadā 55 % no valsts ceļu tīklā esošajām lampām ir mūsdienīgi ekonomiski LED tipa gaismekļi, kurus tostarp iespējams pielāgot satiksmes intensitātei. Līguma ietvaros piegādātājam jāveic atlikušo novecojušu gaismekļu nomaiņa pret energoefektīvām LED (gaismas diožu) lampām. Modernizētie gaismekļi ir iekļauti vienotā pārraides tīklā, kas ļauj tos centralizēti uzraudzīt un pārvaldīt to darbību.
