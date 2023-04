Uz atskurbtuvi – 60 reizes

Valdība piešķīrusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) 303 288 eiro, ko pārskaitīt 35 pašvaldībām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem par atskurbināšanas pakalpojumiem personām, kuras pērn alkohola reibumā atradušās bezpalīdzības stāvoklī. Alūksnes novadam nolemts piešķirt 1056 eiro.

VARAM katru gadu līdz martam jāizvērtē pašvaldību iesniegtie valsts budžeta līdzekļu pieprasījumi par iepriekšējo gadu attiecībā uz faktiskajiem izdevumiem, kas radušies atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanā diennakts režīmā. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sedz pašvaldību izdevumus līdz 15 eiro apmērā par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers norāda, ka valdības piešķirtais finansējums tikai daļēji sedz izmaksas. Daļa izmaksu tāpat gulstas uz pašvaldības pleciem. “Alūksnē atskurbtuves nav. Sadarbojamies ar Balvu novada pašvaldību un gadījumos, kad atskurbtuve nepieciešama, pašvaldības policijas personas ved uz kaimiņu novadu. Pēc tam no Balviem saņemam rēķinu par izmantoto pakalpojumu,” stāsta Dz. Adlers. Pagājušajā gadā uz Balvu atskurbtuvi no Alūksnes novada aizvestas apmēram 60 personas. “Šādu gadījumu nav daudz. Sabiedrība ir augusi. Salīdzinot ar citiem gadiem, pērn atskurbtuve izmantota retāk,” norāda priekšsēdētājs.

Saskaņā ar Pašvaldību likumu no nākamā gada 1. janvāra pašvaldībām būs pienākums nodrošināt atskurbināšanas pakalpojumu pieejamību. Tas gan arī nozīmē, ka pašvaldības vairs nesaņems valsts budžeta programmas līdzekļus neparedzētiem gadījumiem – 15 eiro par katru atskurbtuvē ievietoto personu. “Nedomāju, ka Alūksnē vajadzētu veidot vai pat būvēt atskurbtuvi, algot uzraugus un uzturēt telpas. Ir ļoti labi, ka varam sadarboties ar kaimiņiem un to plānojam darīt arī nākotnē. Pēc teritoriālās reformas VARAM arvien vairāk norāda uz to, ka pašvaldībām savā starpā jāsadarbojas. Tas ir ļoti pareizi un mēs to jau darām,” stāsta Dz. Adlers. Šonedēļ viņš ticies ar Gulbenes un Balvu novadu pašvaldību vadītājiem. “Tiksimies vēlreiz, lai runātu par to, kā nākotnē cits citam varam palīdzēt un darbs būtu efektīvāks,” saka Dz. Adlers.