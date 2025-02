Ugunsdzēsēji Apē likvidē degšanu dūmvadā

Vakar plkst. 11.54 saņemts izsaukums uz Stacijas ielu Apē, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 0,5 m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji likvidēja degšanu dūmvadā un uzdāvināja mājokļa iemītniekiem dūmu detektoru. Plkst. 13.08 darbs notikuma vietā noslēdzās.

VUGD aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un parūpēties par sava mājokļa ugunsdrošību, tādējādi arī parūpējoties par savu un apkārtējo drošību! Sodrēju tīrīšana no dūmvada, pareiza apkures ierīču ekspluatācija un to tehniskā stāvokļa novērtēšana ļaus izvairīties no ugunsgrēkiem apkures sezonas laikā. Savukārt, dūmu detektors mājoklī savlaicīgi brīdinās tā iemītniekus par izveidojušos sadūmojumu un ļaus pašiem evakuēties, un par notikušo paziņot operatīvajiem dienestiem!