Turpinās takas izveides darbi

Alūksnes novada pašvaldība sākusi otrās kārtas darbus pastaigu takas izveidē gar Alūksnes ezeru. Plānots izbūvēt taku no Ezermalas ielas Alūksnē līdz Aldaru ielai Kolberģī.

Pašvaldības aģentūra “Spodra” darbus jau ir sākusi, informē izpilddirektors Ingus Berkulis. Līdz putnu ligzdošanai izzāģēs kokus, pēc tam arī krūmus. “Mērķis ir izveidot taku līdz Kolberģim, lai cilvēkiem nebūtu jāiet pa Pleskavas ielu, kur nav gājēju ietves, tātad nav droša pastaigām. Šobrīd ir izbūvēta ietve Pleskavas ielā līdz pagriezienam uz “Sīļu” un “Kalnadruvu” teritoriju. Vienā posmā, kur taka jāizveido, ir liels apaugums, tādēļ pirms tālāko darbu veikšanas, vispirms jānoņem tas. Tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai nepieciešams topogrāfiskais uzmērījums, ko šobrīd apauguma dēļ nevaram izdarīt,” skaidro I. Berkulis.Vaicāts, vai atrisinātas problēmas ar piegulošo zemju īpašniekiem, kuri iepriekš iebilda takas turpinājumam, jo tā vedīs gar privātmāju logiem, puķu dobēm un zālienu, I. Berkulis norāda, ka taku veido gar Alūksnes ezera krastu uz pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošas ezera piekrastes zemes, tādēļ no līdzās esošo zemju īpašniekiem nekāds saskaņojums nav nepieciešams. “Tā ir pašvaldības zeme. Turpinām iesākto, virzāmies uz priekšu,” teic I. Berkulis.Aizvadītajā vasarā pašvaldība atjaunoja pirmo kārtu pastaigu takai gar Alūksnes ezera krastu no Ozolu ielas virzienā uz Kolberģi. Pastaigu taku pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā ezera piekrastes zemē ierīko pēc iedzīvotāju ierosinājuma, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos. Šobrīd pastaigās gar ezeru ērti var doties no Alūksnes pils parka pa Pleskavas un Ozolu ielām līdz pat Ezermalas ielai. Takas pamatni klāj dolomīta šķembas un dolomīta izsijas, kas ir noblietētas.