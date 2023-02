Turpinās dalību starptautiskos projektos

Projekts “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā/ “Versts full of Feelings in Eastern Latvia”

Alūksnes novada pašvaldība nolēmusi turpināt dalību starptautiskajos projektos “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā/ “Versts full of Feelings in Eastern Latvia””, “Kultūras mantojuma tūrisms/“Cultural Heritage Tourism”” un “Sports visiem/“Sports for all””.

Līdz šim projektos sadarbojās trīs dalībvalstis, ieskaitot Krieviju, tagad divas – Latvija un Igaunija. “Esam gandarīti, ka Igaunija piekritusi uzņemties šo projektu vadību, bet Alūksnes novada pašvaldība ir tikai partneri. Līdz ar to mūsu pašvaldībai nav jāiegulda tik liels administratīvais resurss, lai projektus aprakstītu, iesniegtu un uzraudzītu, kas prasa ievērojamus līdzekļus,” saka Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. Projektos realizējamās aktivitātes būs dažādu pasākumu organizēšana. Priekšsēdētājs norāda, ka tās, piemēram, varētu būt sporta aktivitātes, kurām ar projekta palīdzību piesaistīt finansējumu, un tās notiktu gan Latvijā, gan Igaunijā. “Tas atslogotu arī Alūksnes novada pašvaldības budžeta izdevumus, jo gan sporta aktivitātēm, gan kultūras pasākumu organizēšanai un citam mēs ik gadu atvēlam budžeta līdzekļus,” saka Dz. Adlers.

Ieceres jau ir. “Alūksnē varētu notikt basketbola turnīrs, kurā ar savu finansējumu piedalīsies arī igauņu komandas. Līdz ar to sacensības varētu izvērsties interesantākas sportistiem, jo būtu lielāka konkurence, kā arī skatītājiem,” piebilst domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis Tomsons.