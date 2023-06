Triatlona laikā būs slēgta satiksme

Foto: Alūksnes novada pašvaldība

Sakarā ar svētdien, 11. jūnijā, Alūksnē notiekošajām triatlona sacensībām

pilsētas centra daļā autotransporta satiksmei būs slēgtas vairākas ielas, informē Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka. Viņa icina

autovadītājus jau laikus iepazīties ar informāciju par slēgtajiem ielu posmiem un būt

saprotošiem sacensību norises laikā.



Šajā nedēļas nogalē Alūksne būs mājvieta Baltijas čempionātam, Atklātajam

čempionātam sprinta distancē un Latvijas kausa 4. posmam triatlonā. Šīs sacensības sastāv no

trim disciplīnām – peldēšanas, skriešanas un riteņbraukšanas. Sacensību centrs atradīsies

Alūksnes Pilssalā un sacensību dalībnieki dažādās vecuma grupās startēs jau no pulksten

10.00.

Lai nodrošinātu sacensību norisi, no pulksten 9.00 līdz pulksten 15.30 satiksme būs

slēgta šādos ielu posmos:

Pilssalas ielā visā garumā,

Ojāra Vācieša ielā no Pilssalas ielas līdz Dārza ielai,

Pils ielā no Vidus ielas līdz Lāčplēša ielai,

Latgales ielā no Tirgotāju ielas līdz Pils ielai,

Tirgotāju ielā no Dārza ielas līdz Vidus ielai,

Lielā Ezera ielā no Helēnas ielas līdz Pils ielai,

Dārza ielā no Ojāra Vācieša ielas līdz Helēnas ielai.

Piekļuvi ar automašīnām veikaliem “Maxima” un “Mājai un dārzam” Latgales ielā

nodrošinās iespēju robežās tajā laikā, kad sacensību trasē neatradīsies sportisti, un tas būs

iespējams pa Dārza ielu no Tirgotāju ielas puses.

“Aicinām autovadītājus būt ļoti uzmanīgiem, jo piedalīsies daudz sportistu, un

riteņbraucēji sacensību laikā brauks lielā ātrumā. Krustojumos atradīsies zemessargi un

policijas darbinieki, tādēļ lūdzam autovadītājus, kuriem nepieciešams pārvietoties kādā no

ielām, kas sacensību laikā būs slēgtas, komunicēt ar šiem cilvēkiem, lai noskaidrotu

iebraukšanas vai izbraukšanas iespējas. Arī kājāmgājējus sacensību norises dienā pilsētas

centra ielās lūdzam būt ļoti īpaši modriem, šķērsojot brauktuves,” aicina Pašvaldības policijas

vecākais inspektors, priekšnieka pienākumu izpildītājs Gints Teterovskis.