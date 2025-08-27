Trapenē paliek tikai pirmsskola

Evija Kindzule: “1. klasē šogad nebija pieteikts neviens skolēns. Ja arī Trapenes programmās turpinātu mācību organizēšana, tajās mācītos tikai 2. un 3. klases bērni.”
Tuvojoties jaunā mācību gada sākumam, Smiltenes novadā notikušas būtiskas izmaiņas izglītības organizācijā – viena no mazākajām izglītības programmu realizācijas vietām, Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas Trapenes struktūrvienība, pārtrauc darbu. Šāds lēmums pieņemts, reaģējot uz samazināto skolēnu skaitu un jauno pirmklasnieku trūkumu. Pašvaldība kopā ar vecākiem meklējusi optimālāko risinājumu bērnu izglītības turpināšanai, un nu mazākie skolēni pievienosies saviem vienaudžiem Gaujienas skolā. Par to, kā tiks nodrošināta skolēnu pārvadāšana, skolotāju nodarbinātība un kādas ir prognozes jaunajam mācību gadam – raksta turpinājumā.
Tikai 12 bērni
Aptuveni trīs nedēļas pirms jaunā mācību gada sākuma Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvalde uz sarunu aicināja Trapenes bērnu vecākus, lai kopīgi izvērtētu turpmākās izglītības iespējas. Līdz šim Trapene bija viena no Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas programmu realizācijas vietām, taču šogad tur mācīties bija pieteikti tikai 12 bērni. Kā skaidro Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Evija Kindzule, kopīgās pārrunās ar vecākiem pieņemts lēmums par bērnu pārcelšanu uz mācībām Gaujienā, un attiecīgs iesniegums no vecāku puses arī saņemts.
“Jāatzīmē, ka 1. klasē šogad nebija pieteikts neviens skolēns. Ja arī Trapenes programmās turpinātu mācību organizēšanu, tajās mācītos tikai 2. un 3. klases bērni,” norāda E. Kindzule.
Pārvadājumus turpinās
Lai nodrošinātu Trapenes un apkārtnes bērnu nokļūšanu uz skolu, skolēnu pārvadājumi bijuši organizēti jau iepriekš. Šo kārtību turpinās arī nākamajā mācību gadā. Kā skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, vispirms skolēnu autobuss apbrauc apkārtni, lai bērnus nogādātu uz Trapenes centru, no kurienes vecāko klašu skolēni ar Valsts SIA “Autotransporta direkcija” nodrošināto sabiedrisko transportu dodas tālāk uz Gaujienu. Šajā mācību gadā viņiem pievienosies arī 2. un 3. klases skolēni.
“Ņemot vērā skolēnu vecuma dažādību, autobusā vienmēr atrodas pieaugušais, kurš pavada un pieskata bērnus, īpaši tagad, kad pārvadājumi jānodrošina arī mazāko klašu skolēniem,” uzsver Kindzule.
Pirmsskolā turpinās
Trīs pedagogi, kuri līdz šim strādāja izglītības programmu realizācijas vietā Trapenē, turpmāk darbu turpinās Gaujienā. Šobrīd provizoriski mācībām Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošajā un mākslu pamatskolā pieteikti 112 skolēni, kas ir nedaudz mazāk kā pērn. Skolas direktore Līga Prazņicāne skaidro, ka pagājušajā mācību gadā skolā bija 130 skolēni, no kuriem 12 absolvēja 9. klasi. Iestājās tikai divi jauni skolēni, tādēļ kopējais izglītojamo skaits ir samazinājies.
Neskatoties uz pamatskolas programmu slēgšanu, Trapenes pirmsskolas izglītības grupas turpina darboties – šogad tajās mācīsies 18 bērni. Līdz ar to, kopā ar pirmsskolas audzēkņiem Gaujienā, kopējais bērnu skaits būs 42.
Pedagogu trūkuma nav
Skolas direktore Līga Prazņicāne atzīst, ka jaunais mācību gads nesīs izaicinājumus – 1. klasē šogad mācības uzsāks tikai seši bērni. Vienlaikus redzama interese augstākajās klasēs – vairāki vecāki izrādījuši vēlmi par iespēju bērniem mācīties 8. klasē.
Gaujienas skolu apmeklē skolēni no plašāka apkārtnes reģiona – Trapenes, Kalnaines, Grundzāles, Launkalnes, kā arī pašas Gaujienas un tās apkārtnes. Personāla ziņā skola šobrīd ir nodrošināta, un pedagogu trūkums nav jūtams. Taču, kā atzīmē direktore, joprojām aktuāla ir logopēda un psihologa pieejamība – šīs vakances nav izdevies aizpildīt jau kopš iepriekšējā mācību gada. “Ceram, ka arī šos speciālistus mums izdosies atrast,” piebilst L. Prazņicāne.
Ļauj optimizēt resursus
Skolēnu skaita samazināšanās, mainīgās izglītības vajadzības un vecāku līdzdalība lēmumu pieņemšanā iezīmē šī mācību gada sākumu Gaujienas skolā. Pašvaldībā uzsver – lai arī pārmaiņas vienmēr nāk ar zināmu sarežģījumu un pielāgošanās posmu, šajā gadījumā tās ļāvušas optimizēt resursus un saglabāt kvalitatīvas izglītības iespējas bērniem tuvāk dzīvesvietai. Skolas vadība un pašvaldība cer, ka ar laiku izdosies piesaistīt arī trūkstošos speciālistus un nodrošināt pilnvērtīgu atbalstu visiem skolēniem – gan mazākajiem, gan tiem, kuri turpina izglītību augstākajās klasēs.
Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošajā un mākslu pamatskolā pieejama:
■ Vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
■ Pamatizglītības programma;
■ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
