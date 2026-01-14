Abonē! E-avīze
Trešdiena, 14. janvāris
Roberts, Roberta, Raitis, Raits
Top slidotava Alūksnē

09:07 14.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

Ir sākti darbi, lai pie Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkām Glika ielā jau šajā nedēļas nogalē būtu izmantojama slidotava, informē pašvaldība.

Par ledus laukuma izveidi, ledus atjaunošanu un labošanu Alūksnes Sporta skola ir noslēgusi līgumu ar pašnodarbinātu personu. Savukārt par laukuma tīrīšanu rūpēsies pašvaldības iestāde “Spodra”, taču arī ikviens slidotavas apmeklētājs ir aicināts sniegt palīdzīgu roku laukuma tīrīšanā.

“Slidotavas izveidošana ir sarežģīta, jo nav asfaltētas pamatnes, līdz ar to ledus laukums ir jāuzlej uz zemes. Lai izveidotu pietiekami kvalitatīvu laukumu, vajadzīgs ilgāks laiks. Tādēļ liels paldies kungiem, kas piekrita parūpēties par ledus laukuma izveidi, ” saka Alūksnes Sporta skolas direktore Līga Tomsone.

Līgums par ledus laukuma izveidi un atjaunošanu noslēgts līdz 31. martam un tā summa ir līdz 2000 eiro. Par paveiktajiem ledus laukuma uzturēšanas darbiem darbu veicējs iesniegs atskaiti un pašvaldība tos apmaksās.

