Top Bejas skolai veltīs vides objekts

Skolas zvans jau skan tēlnieka Ronalda Jaunzema rokās. “Pirmā daļa, no akmens izkalt skolas zvanu, paveikta. Tagad sāksies otrā daļa – to iekalt atpakaļ akmenī,” vēsta tēlnieks. Vides objekta “Zvans gaišā logā” atklāšana plānota 26. augustā. “Puse no nepieciešamās summas saziedota, bet vēl daudziem ir iespēja pievienot savu artavu šī brīnišķīgā objekta izveidei,” aicina skolas absolvente Jolanta Baldiņa. Ziedojumu var pārskaitīt nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” kontā LV96UNLA0050019750651, norādot mērķi “Ziedojums piemiņas zīmei Bejas pamatskolai”.