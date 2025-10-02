Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 2. oktobris
Ilma, Skaidris
+6° C, vējš 2.16 m/s, ZA vēja virziens
Tīklošanās pasākums remigrantiem “Manas mājas Vidzemē” Alūksnē

13:57 02.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

100

Rudens ienāk Vidzemē ar krāšņām krāsām un aicina doties piedzīvojumos – šoreiz uz Alūksni! Svētdien, 12. oktobrī, aicinām remigrantus, viņu ģimenes un visus interesentus uz draudzīgu un aktīvu dienu “Manas mājas Vidzemē” pārgājienā, kas sola gan jaunas zināšanas par skaisto Vidzemes pērli – Alūksni, gan sirsnīgas sarunas un kopā būšanu.

Pārgājiens sāksies pulksten 11.30 pie Alūksnes tūrisma informācijas centra (Ojāra Vācieša iela 1, Alūksne). Auto iespējams ērti novietot blakus stāvlaukumā.

Dienas īpašais piedzīvojums – izbrauciens ar vilcieniņu “Severīns”, kas priecēs gan lielus, gan mazus. Vilcieniņš izbrauc plkst. 12.00, un 40 minūšu laikā būs iespēja iepazīt pilsētu no cita skatupunkta. Biļetes var iegādāties uz vietas – pieaugušajiem 6 EUR, skolēniem 3 EUR, bet pašiem mazākajiem – pirmskolas vecuma bērniem – brauciens ir bez maksas.

Pēc atgriešanās pie tūrisma centra ap plkst. 12.40 kopā dosimies iepazīt Alūksni zelta rudens noskaņā. Pārgājiena maršruts tiks izvēlēts, ņemot vērā dalībnieku vēlmes un spējas – iespējams gan doties pa “Lielo loku” ap Alūksni, gan baudīt Muižas parka pastaigu vai doties pa Ezertaku Tempļakalna pussalā. Maršrutu varēs pielāgot, lai ikviens justos ērti.

Ap plkst. 15.00 aicinām uz kopīgu pikniku Alūksnes Pilssalā – te būs gan ugunskura vieta, gan bērnu spēļu laukums. Pasākums ar groziņiem – katrs var paņemt līdzi ko garšīgu baudīšanai kopā!

Dienas noslēgums ap plkst. 17.00. Kā ierasts, līdzi aizvedīsim jaunus iespaidus, draudzības un idejas nākotnei.

Gaidīts ikviens, kurš vēlas iegūt jaunus kontaktus, labi pavadīt laiku un palīdzēt remigrantiem atkal iejusties Latvijā!

Pievienojies draudzīgai kopā būšanai, gūsti iedvesmu un iepazīsti Alūksni rudenī!

Sekojiet līdzi informācijai Vidzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē un “Vidzeme aicina” sociālo tīklu profilos – tur uzzināsiet arī par citām aktivitātēm un nākamajiem “Manas mājas Vidzemē” pasākumiem.

