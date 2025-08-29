Rīko tiešsaistes tikšanās ar iedzīvotājiem

Lai veicinātu atklātu komunikāciju un rastu risinājumus iedzīvotāju aktuālajiem jautājumiem, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ervins Labanovskis ieviesis jaunu iedzīvotāju uzklausīšanas formātu – reizi mēnesī tiešsaistē tikties ar iedzīvotājiem, kur novada iedzīvotāji aicināti brīvā formā uzdot sev svarīgus jautājumus un saņemt atbildes no priekšsēdētāja un citiem pašvaldības speciālistiem. Pirmā no tām notika 18. augustā.
Pirms tikšanās aicinājām iedzīvotājus e–pastā iesūtīt sev interesējošus jautājumus, taču lielāka iesaiste tika panākta pašvaldības “facebook” lapā komentāru sadaļā. Tajā tika uzdoti vairāk kā 10 jautājumi, dažus no tiem varējām atbildēt uzreiz, citiem bija nepieciešama speciālistu kompetence.
Atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem:
- Kad varētu sakārtot ceļa posmu “Piekārumi – Rijnieki”?
Uz šo brīdi, budžeta taupības laikā, šo ceļa posmu nav plānots labot, taču, ja nākamajos gados, finanšu līdzekļi atradīsies, ceļa sakārtošanas iespēja var tikt izskatīta.
- Kādā statusā ir Limbažu un Daugavas ielas savienojuma un zemes dalīšanas projekts?
Līdz 25. augustam noritēja publiskā apspriešana, šobrīd tiek apkopoti rezultāti.
3. Kad pilsētā labos elektrības stabus, kuros vakaros nav apgaismojuma? (Piemēram, Mētras iela 5a Smiltenē)
Šie darbi ir nodoti izpildei ielu apgaismojuma uzturētājam. Darbi tiks izpildīti tuvākajā laikā.
- Vai Oktobra ielai 5a, Variņos, dome var piešķirt grausta statusu?
Par konkrēto īpašumu iesniegumu nav, bet grausta statusu piešķir Smiltenes novada Būvvalde, katrs gadījums tiek vērtēts atsevišķi.
5. Vai tiek plānots gājēju celiņš Vidzemē?
Budžetā ir iekļauta gājēju celiņa projektēšana un plānots veikt iepirkumu, kā arī slēgt līgumu. Projektēšanu uzsāks 2025. gadā un pabeigs 2026. gadā.
- Vai ir plānota tikšanās ar iedzīvotājiem Variņos?
Konkrēta tikšanās nav plānota, bet, ja iedzīvotājiem ir interese un vēlme, šādas sanāksmes ir iespējams organizēt.
- Smiltene , Raiņa iela 50 – vai ir bijis domes lēmums par īpašuma vērtējuma pieprasīšanu/ apstiprināšanu?
21.08.2025. domes sēdē tika skatīts jautājums par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 50, Smiltenē, atsavināšanas cenas noteikšanu.
8. Kad un vai tiks sakārtots Smiltenes novada kultūras centra vecās kāpnes?
Šobrīd nav plāna šīs kāpnes atjaunot, iespējams tās tiks demontētas. Taču, ja nākotnē, pašvaldības budžetā, šim objektam tiks atrasts finansējums, tad kāpnes tiks salabotas.
9. Kad tiks atjaunots apgaismojums Raunā tumšajās nakts stundās?
Raunas pagastā ielu apgaismojums tiek nodrošināts vakara stundās no saulrieta līdz pulksten 24.00 un no pulksten 5.00 līdz saullēktam ar sensoru vadību. Iespējams nākotnē šo pieeju varēs pārskatīt, ieviešot kustību sensorus vai citus atbilstošus risinājumus, lai apgaismojums degtu visu tumšo diennakts laiku.
- Vai ir plānots sakārtot salaiduma vietu asfaltam pie upītes pirms tehnikuma kalna? Pēc jaunā asfalta seguma nodošanas jau būs pagājis vairāk nekā gads, bet salaiduma vieta joprojām pārbraucama ar sitienu.
Situācija salaiduma vietā uz tilta pār Abula upi pašvaldība ir zināma, šobrīd tiek vestas sarunas ar potenciālajiem darba veicējiem, lai objektu sakārtotu.
- Vai tīrot Tiltleju ezeru tiks tīrīta arī Abula upes ieteka ezerā?
Ezera tīrīšanas darbu ietvaros paredzēts ūdenstilpnes tīrīt sākot no tilta pār Abulu (Valkas ceļa virzienā) līdz ezeram, pašu ezeru, iekļaujot hidrobūves (tilta un slūžu pārbūve). 2026.g. janvārī plānots izsludināt būvdarbu iepirkumu, bet paši darbi plānoti 2026. gada ziemā un 2027. gadā.
- Kāds liktenis uz pašreizējo laiku ir “Zemnieksētai”?
Šis īpašums nepieder pašvaldībai, bet mēs esam saziņā ar īpašnieku, kurš plāno objektā investēt, pārbūvējot to par pārtikas ražotni.
- Kad Drustos stendā tiks atjaunota tūrisma informācija (karte)?
Stends šobrīd ir izstrādes procesā, lielākā daļa darba jau paveikta, vēl nepieciešami konceptuāli labojumi.
Tikšanās noslēgumā domes priekšsēdētājs aicināja iedzīvotājus savus jautājumus iesūtīt pašvaldībai iepriekš, lai saruna būtu jēgpilna un saturiska.
Nākamā tiešsaistes tikšanās ir plānota 15. septembrī pulksten 17.00. Šoreiz tikšanās tēma kā jau septembrī – izglītība. Iedzīvotājus aicinām uzdot jautājumus, rakstot uz e-pasta adresi prese@smiltenesnovads.lv ar norādi “Jautājums priekšsēdētājam” līdz 12. septembrim.
