Tiešsaistes lekcija par izdegšanu: kā to atpazīt un mazināt

18. decembrī pulksten 15.00 ikviens interesents aicināts piedalīties tiešsaistes lekcijā “Izdegšana: kā no tās izvairīties un kā mazināt sekas”. Lekciju vadīs organizāciju psihologs, pētnieks un pasniedzējs Reinis Lazda, kurš dalīsies zināšanās par to, kā laikus pamanīt izdegšanas signālus un kā rīkoties, ja tā jau piedzīvota.
Mūsdienu straujajā un prasīgajā darba vidē arvien biežāk cilvēki saskaras ar izdegšanu – nevis vienkāršu nogurumu, bet nopietnu stāvokli, kas ietekmē veselību, darba spējas un attiecības ar apkārtējiem. Tā skar dažādu profesiju pārstāvjus – pedagogus, mediķus, vadītājus, radošo jomu cilvēkus un daudzus citus. Izdegšana visbiežāk izpaužas kā hronisks nogurums, motivācijas zudums, emocionāla atsvešināšanās vai pat fiziskas veselības problēmas.
Plānotajā lekcijā dalībniekiem tiks sniegta iespēja uzzināt, kā atpazīt izdegšanas agrīnās pazīmes, kā no tās izvairīties un kā rīkoties, ja tā jau piedzīvota. Lektors stāstīs par praktiskiem veidiem, kā atgūt līdzsvaru, uzlabot pašsajūtu un saglabāt gan darba prieku, gan dzīves kvalitāti.
Lekciju rīko Europe Direct Gulbene kopā ar Alūksnes novada bibliotēku.
