Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere reģionālajā vizītē apmeklēs Alūksni

Ceturtdien, 20. novembrī, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere darba vizītē apmeklēs Alūksni. Vizītes laikā ministre tiksies ar pašvaldības vadību, tiesu un reģiona tieslietu jomas pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, tostarp tiesu darba nepārtrauktību pierobežā, bāriņtiesu un notāru pilotprojektu, vēstīts Tieslietu ministrijas mājas lapā.
Dienas pirmajā daļā ministre plānojusi apmeklēt Valsts valodas centra Alūksnes teritoriālo struktūrvienību un tikties ar Valsts valodas centra pārstāvi. Pēc tam ministre apmeklēs Vidzemes rajona tiesu Alūksnē, kur tiksies ar tiesas priekšsēdētāju, tiesnešiem un tiesu darbiniekiem. Tikšanās laikā plānots pārrunāt ar tiesas darba organizāciju saistītus jautājumus, īpaši par darba nepārtrauktības nodrošināšanu reģionā, kas atrodas tuvu valsts robežai.
Dienas turpinājumā ministre tiksies ar Alūksnes novada pašvaldības domes vadību un pašvaldības speciālistiem. Sarunas laikā paredzēts apspriest bāriņtiesu un notāru sadarbības pilotprojektu.
Vizītes noslēgumā ministre kopā ar pašvaldības pārstāvjiem tiksies ar zvērinātu notāri Daci Bormani-Slogu.
