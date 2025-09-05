Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Tēvu dienas nedēļā notiks kampaņa “Uzticības tālrunis tēviem”

Alūksniešiem.lv redakcija - 05.09.2025 - 9:59
100
0
Foto: freepik.com

Par nozīmīgu tradīciju Latvijā kļuvusi Tēva diena, tādēļ arī šogad Bērnu aizsardzības centra bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 rīko kampaņu tēvu atbalstam “Uzticības tālrunis tēviem”. Kampaņa norisināsies no 8. līdz 14. septembrim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Tēva loma bērna dzīvē ir īpaša un nozīmīga. Speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar ģimenēm un tēviem, ir būtiski veicināt tēvu līdziesaisti, stiprinot viņu lomu bērna ikdienā. Vienlaikus aicinām arī pašus tēvus neaizmirst, ka palīdzība ir pieejama – Uzticības tālrunis ir resurss, kas sniedz iespēju droši runāt par dažādām situācijām un rast risinājumus,” uzsver Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktors Ako Kārlis Cekulis.

Kampaņas vēstījumu papildina arī biedrības Tēvi valdes loceklis Lauris Bokišs:
“Mēs aicinām tēvus nepalikt vieniem un klusiem grūtībās, jo nesadziedēti rūgtumi bieži pārvēršas dusmās, noslēgtībā vai attālinātās attiecībās. Kā mēdz teikt – ‘“Ja tu sāpes nepārveido, tu tās nodod tālāk.” – un tas attiecas arī uz mums, tēviem. Palīdzības meklēšana ir drosmes izpausme un solis pretī izaugsmei un veselīgākām attiecībām ar sevi un tuvākajiem.”

Kampaņa sniedz tēviem iespēju ar Uzticības tālruņa konsultantiem pārrunāt dažādus jautājumus, kas saistīti ar tēva lomu bērna dzīvē. Sarunās tēvi nereti vēlas uzzināt vairāk par to, kā:

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
  • veidot emocionāli siltas un uzticības pilnas attiecības ar bērnu,
  • risināt konfliktsituācijas un noteikt robežas,
  • izmantot pozitīvās disciplinēšanas metodes,
  • atbalstīt bērnu, ja viņam ir grūtības ar vienaudžiem vai mācībām,
  • palīdzēt gadījumos, ja bērns ir saskāries ar vardarbību vai apdraudējumu interneta vidē.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas, anonīma un visu diennakti pieejama tālruņa līnija. Darbadienās no plkst. 12:00 līdz 20:00 iespējams arī izmantot tiešsaistes konsultācijas (čatu) mājaslapā www.uzticibastalrunis.lv vai bezmaksas mobilajā lietotnē “Uzticības tālrunis”.

2 Likes

Alūksniešiem.lv redakcija

Līdzīgi raksti

Visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” norise Vidzemes reģionā

Alsviķu skolā – jauna vadītāja

Bezmaksas pārgājiens un apmācības vecākiem: Gulbenē noslēdz biedrības “Būt Brīvai” projektu

Bejas aizsprosta pārbūves projekts – prestižā konkursa finālā

Aicina braukt vēl uzmanīgāk

Stāvlaukumi nebūs par maksu

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.