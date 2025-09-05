Tēvu dienas nedēļā notiks kampaņa “Uzticības tālrunis tēviem”

Par nozīmīgu tradīciju Latvijā kļuvusi Tēva diena, tādēļ arī šogad Bērnu aizsardzības centra bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 rīko kampaņu tēvu atbalstam “Uzticības tālrunis tēviem”. Kampaņa norisināsies no 8. līdz 14. septembrim.
“Tēva loma bērna dzīvē ir īpaša un nozīmīga. Speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar ģimenēm un tēviem, ir būtiski veicināt tēvu līdziesaisti, stiprinot viņu lomu bērna ikdienā. Vienlaikus aicinām arī pašus tēvus neaizmirst, ka palīdzība ir pieejama – Uzticības tālrunis ir resurss, kas sniedz iespēju droši runāt par dažādām situācijām un rast risinājumus,” uzsver Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktors Ako Kārlis Cekulis.
Kampaņas vēstījumu papildina arī biedrības Tēvi valdes loceklis Lauris Bokišs:
“Mēs aicinām tēvus nepalikt vieniem un klusiem grūtībās, jo nesadziedēti rūgtumi bieži pārvēršas dusmās, noslēgtībā vai attālinātās attiecībās. Kā mēdz teikt – ‘“Ja tu sāpes nepārveido, tu tās nodod tālāk.” – un tas attiecas arī uz mums, tēviem. Palīdzības meklēšana ir drosmes izpausme un solis pretī izaugsmei un veselīgākām attiecībām ar sevi un tuvākajiem.”
Kampaņa sniedz tēviem iespēju ar Uzticības tālruņa konsultantiem pārrunāt dažādus jautājumus, kas saistīti ar tēva lomu bērna dzīvē. Sarunās tēvi nereti vēlas uzzināt vairāk par to, kā:
- veidot emocionāli siltas un uzticības pilnas attiecības ar bērnu,
- risināt konfliktsituācijas un noteikt robežas,
- izmantot pozitīvās disciplinēšanas metodes,
- atbalstīt bērnu, ja viņam ir grūtības ar vienaudžiem vai mācībām,
- palīdzēt gadījumos, ja bērns ir saskāries ar vardarbību vai apdraudējumu interneta vidē.
Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas, anonīma un visu diennakti pieejama tālruņa līnija. Darbadienās no plkst. 12:00 līdz 20:00 iespējams arī izmantot tiešsaistes konsultācijas (čatu) mājaslapā www.uzticibastalrunis.lv vai bezmaksas mobilajā lietotnē “Uzticības tālrunis”.
