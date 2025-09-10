Tēva dienā aicina uz Alūksnes un Apes depo

Svētdien, 14. septembrī, Tēva dienā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona struktūrvienībās, tostarp Alūksnē un Apē, notiks Tēva dienai veltīti pasākumi. Tajā ugunsdzēsēji glābēji, kuri paši daudzi ir tēti, kam rūp bērnu drošība, atgādinās par to dažādās aktivitātēs.
“Pasākumi norisināsies no pulksten 11.00 līdz 14, un tajā gaidīti lieli un mazi interesenti, lai kopīgi atgādinātu par drošības jautājumiem mājās, skolā un arī uz ceļa. Kad jāzvana un kad nav jāzvana 112, kā rīkoties, ja aizdegas auto u.c. drošības jautājumus. Ugunsdzēsēji glābēji ir sagatavojuši uzdevumu, ko bērni varēs izpildīt kopā ar tēti, brāli, krusttēvu vai opi. Vēl būs iespēja sagatavot Tēva dienas apsveikumu,” stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Vidzemes reģionā Sandra Vējiņa.
Viņa atgādina, ka Tēva dienas atzīmēšana ar drošības elementiem VUGD Vidzemes reģiona pārvaldē notiek jau daudzus gadus. “Ja sākumā apmeklētāji tika gaidīti Cēsu daļā, vēlāk Valkas daļā, tad nu jau otro gadu Tēva dienā ir atvērti visi 19 Vidzemes depo. Gaidīsim ciemos!” aicina VUGD pārstāve.
