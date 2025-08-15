Testē Alūksnes ezera pieejamību

Lai gan pēdējos gados aizvien vairāk tiek domāts par vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem ar bērnu ratiņiem, joprojām ir pietiekami daudz objektu, kas nav pilnībā pielāgoti itin visiem.
Vidzemes plānošanas reģiona komanda kopā ar invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” vides pieejamības speciālistiem veikuši ūdenstilpju apsekošanu vairākās Vidzemes ūdenstilpēs. Apsekojumu mērķis bija novērtēt situāciju uz vietas, lai noteiktu, vai pie šīm ūdenstilpēm ir infrastruktūra, kas dažādām sabiedrības grupām, jo īpaši cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem un ģimenēm ar maziem bērniem nodrošina piekļuvi tādām brīvā laika pavadīšanas iespējām kā makšķerēšana, laivošana, peldēšanās un citas. Šoreiz apciemoti trīs ezeri Smiltenes novadā un viens ezers Alūksnes novadā: Tepera ezers Smiltenē, Niedrāja ezers Launkalnes pagastā, Bilskas ezers Bilskas pagastā un Alūksnes ezers Alūksnē. Šī ir viena no projekta “Ūdenstūrisma pieejamības veicināšana” aktivitātēm.
“Mūsdienās stereotips, ka ūdenstūrismu galvenokārt izmanto sportiski labi sagatavoti un aktīvi cilvēki, pamazām zaudē savu aktualitāti – interesentu grupa ir paplašinājusies. Ģimenes ar bērniem un seniori arī interesējas par ūdenstūrisma iespējām. Tādējādi kļūst aktuāla nepieciešamība attīstīt pieejamāku ūdenstūrisma infrastruktūru un pakalpojumus,” skaidro projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā Zelma Mičule.
Vispirms šajā procesā aptaujātas pašvaldības, izzinot peldēšanai, makšķerēšanai un atpūtai pie ūdeņiem pieejamās, sabiedrības iecienītākās vietas. ““Apeirons” eksperti primāri vērtēja apkārtējās vides pieejamību, piemēram, vai ir speciāli marķētas autostāvvietas, pielāgotas labierīcības un iespēja piekļūt ūdenim. Taču vienlaikus viņi pievērsa uzmanību arī tam, vai apmeklētājiem ir iespēja izbaudīt citas atpūtas iespējas, ko konkrētā vieta piedāvā – doties pastaigā pa blakus esošo dabas taku, ieturēt pusdienas kafejnīcā ar skatu uz ezeru, noīrēt laivu, velosipēdu vai citus pārvietošanās palīglīdzekļus,” stāsta Z. Mičule.
Ir nianses, ko uzlabot
Alūksnes ezeru kā vietu, kurp braukt atpūsties pie ūdens, eksperti atzina par labu esam, taču eksperti izteikuši vairākas uzlabojamas nianses. “Piemēram, uzbrauktuve un nobrauktuve Gājēju tiltam cilvēkam ar ratiņkrēslu nav viegli pārvarama, tāpat makšķerēšanas vietas pie oranžajiem vides objektiem ir pārāk slīpas cilvēkam ratiņkrēslā, kas makšķerēšanu padara izaicinošu. “Apeirona” eksperti izmēģināja arī iebraukšanu ģērbtuvēs un atzina, ka tās varētu būt lielākas,” stāsta Z. Mičule. Ekspertu grupā bija arī vājredzīgi cilvēki, no kuriem saņemts komentārs, ka vidē labāk palīdzētu orientēties uz celiņiem izveidotas taktilās līnijas. “Pāris vietās, uzejot uz laipām, tās bija iestrādātas, kas pozitīvi, taču loģiskāk būtu, ja tās būtu arī visā pastaigu teritorijā.
Ne tikai Alūksnes, bet arī citos ezeros laipām pietrūkst speciāli izbūvētu paaugstinājuma malu, lai ar balto spieķi var orientēties uz laipas. Tas palīdz orientēties arī braucot ar ratiņkrēslu un ar bērnu ratiņiem,” par apsekošanā fiksēto sīkāk pastāsta Z. Mičule, uzsverot, ka ikdienā bieži vien neiedomājamies, cik šādas nelielas detaļas var būt svarīgas cilvēkam ar kustību traucējumiem.
Liks pieejamo vietu kartē
Vienlaikus eksperti atzinīgi novērtējuši to, ka pie Alūksnes ezera vienuviet pieejamas daudzveidīgas atpūtas iespējas un cilvēkam ar kustību traucējumiem vajadzīgais pieejams, nemērojot pārāk tālu ceļu. Viņš var gan ērti novietot auto, gan pamakšķerēt, gan turpat kafejnīcā ieturēt maltīti.
Pēc apsekošanas apvienības “Apeirons” biedri objektu atzīmē īpaši izveidotā kartē aplikācijā “Mapeirons”, fiksējot objekta pieejamības līmeni. Vai tur ir tualete, vai var iekļūt cilvēki ar jebkāda veida invaliditāti, vai tur ir ģimenēm draudzīgs risinājums un tamlīdzīgi. “Līdz ar to cilvēks ar kustību traucējumiem pirms plānotā ceļa var šajā kartē izpētīt, kuras ūdens tūrisma vietas un pludmales ir pieejamas, kuras – daļēji pieejamas,” stāsta projekta vadītāja un uzver – Alūksnes ezeru noteikti var likt “Mapeirona” kartē.
Apkopotos priekšlikumus ieteikumu veidā vides pieejamības uzlabošanai iesniegs arī pašvaldībai. Z. Mičule uzsver – ne vienmēr vajag ļoti dārgus un sarežģītus risinājumus, lai nodrošinātu pieejamību. Apvienības “Apeirons” interneta mājas lapā www.mapeirons.eu var ieskatīties pieejamības uzlabošanas vadlīnijās, turklāt apvienība piedāvā arī konsultācijas, tostarp pašvaldībām – kā un ko labāk darīt, lai konkrētais objekts būtu pieejams pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām.
Lūgta dalīties ar kopumā uzkrātajiem secinājumiem ūdenstilpju apsekojumā, Z. Mičule atzīst, ka pilnībā visiem pieejamas pludmales pie ūdenstilpēm nav, taču situācija pamazām kļūst labāka. Arī šajā projektā top jaunas pieejamas laipas pie četriem ezeriem Vidzemes plānošanas reģionā – pie Burtnieku, Lubāna, Limbažu Lielezera un Zāģezera Valkā.
