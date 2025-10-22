Tehnoloģijas nevajag noliegt vai aizliegt

Kas ir robotsuns un kā tas darbojas? Kā pašam uzprogrammēt robotu, lai tas pildītu tieši to, ko tu vēlies? Un kā virtuālā realitāte var palīdzēt iepazīt profesiju pasauli, neizejot no klases? To visu Alūksnes novada skolu skolēni uzzināja “IT dienā Alūksnē”, paši izmēģinot modernās tehnoloģijas praksē. Informācijas tehnoloģijas (IT) nav tikai teorija – tas ir aizraujošs veids, kā radīt, eksperimentēt un saprast, kā tehnoloģijas var būt gan palīgs, gan draugs ikdienā.
IT dienā novada jaunieši varēja iedvesmoties no Kosmosa izziņas centra Cēsīs, Roboskolas Siguldā, kā arī alūksnieša Alekša Andersona, kurš radījis personīgās budžetēšanas lietotni “Get Bill”. Skolēni varēja arī iepazīt aprīkojumu un iespējas, kas pieejamas pašā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā – STEM interešu izglītības programmas – dronu pilotēšanu, podkāstu ierakstīšanu, ģitāras spēli, “Photon” robotu programmēšanu.
“IT dienā Alūksnē” piedalījās bērni no visām trim novada skolām – Ziemeru pamatskolas, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, sākot no 7. klases. Pasākumu projekta ietvarā organizēja ABJC.
Bērni mācās darot
Ja bērniem un jauniešiem to visu nerāda, intereses arī nebūs, pārliecināts ir Cēsu Kosmosa izziņas centra vadītājs Jānis Urtāns. “Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi rādīt un demonstrēt – praktiski ļaut viņiem pašiem pieredzēt un līdz ar to arī noticēt savām spējām. Latvijā tiek veidoti šādi centri, kur skolēni var atbraukt un izmēģināt. Jā, ir arī bērnu un jauniešu centri ar interešu izglītības programmām, un šobrīd tiek ļoti strādāts, lai tās uzlabotu. Lai bērns jau agrā vecumā varētu izmēģināt, sākotnēji pat vienkārši paspēlēties, un noticēt: “Es arī varu!”. Ir stereotips, ka programmēšana ir sarežģīta – ja man matemātika negāja, tev arī neies. Patiesībā bērns sāk no baltas lapas un viņam nav šīs sajūtas, ka nemāk vai nevar. Tāpēc ir svarīgi piedāvāt iespējas interesantā, saistošā veidā – pa maziem “kumosiņiem” viņš saprot, ka var,” teic J. Urtāns.
Šī nebija pirmā Cēsu Kosmosa izziņas centra viesošanās Alūksnē, tomēr centrs daudz labprātāk skolēnus aicina ciemos pie sevis – lai pieredzētu un izmēģinātu visas iespējas speciāli izveidotajā centrā.
“Mērķis ir jauniešiem parādīt, ka kosmoss ir daudz tuvāk, nekā šķiet, un ka arī viņiem ir lielas iespējas darboties kosmosa nozarē. Kādēļ tieši kosmosa nozare? Jo tā cilvēkiem bieži vien šķiet aizraujoša, taču kosmosa zinātne nav tikai astronauti. Tā ietver materiālzinātni, tehnoloģijas, programmēšanu un daudz ko citu. Mēs piedāvājam pirmo ieinteresēšanos un pēc tam palīdzam katram atrast savu ceļu, kā attīstīt prasmes. Pat ja jaunieši nenodarbojas tieši ar kosmosa nozari, viņi iegūst mūsdienām būtiskas prasmes – digitālo pratību, kritisko domāšanu un spēju saprast, ka katrai problēmai ir risinājums. Caur matemātiku, fiziku, bioloģiju un citām STEM jomām viņi apgūst zināšanas, kas ļauj darboties nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, nevis apgūt zema līmeņa profesijas. Tieši šīs augstas kvalifikācijas prasmes – piemēram, inženierija vai programmēšana – Latvijā ir ļoti vajadzīgas. Ja jaunieši to sapratīs jau skolā, universitātē viņiem būs vieglāk un vēlāk viņi atgriezīsies Latvijā ar jauniem uzņēmumiem, startapiem un inovācijām,” norāda J. Urtāns.
Tehnoloģijas kā tilts uz nākotnes profesijām
J. Urtāns ir ļoti priecīgs, ka Alūksne ir labais piemērs, kur Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs aktīvi darbojas STEM jomā. “Digitālais projekts, ko šobrīd īsteno bērnu un jauniešu centrs, dod iespējas uzzināt jauniešiem par mūsdienu tehnoloģiju iespējām un pašiem darboties ar tām. Vienlaikus tā ir iespēja domāt arī par to, kādu profesiju apgūt nākotnē. Tajā brīdī, kad šodienas skolēni beigs skolu, daudzas profesijas būs mainījušās. Piemēram, starp 2030. un 2040. gadu viena no profesijām, kas izzudīs, būs pārdošanas darbinieki – šāda veida darbs vairs nebūs pieprasīts un viss pāries uz e-pārdošanu. Savukārt pieprasīti būs augsta un vidēja līmeņa inženieri, IT speciālisti un augsta līmeņa medicīnas darbinieki. Ja jaunieši sāks attīstīt prasmes šajās jomās jau tagad, pēc augstākās izglītības iegūšanas, viņi būs pieprasītajās profesijās,” norāda J. Urtāns.
Mūsdienu tehnoloģijas ļauj skolēniem mācīties interaktīvi un aizraujoši, piemēram, izmantojot klasvoti jeb interaktīvās pultis, var pildīt testus un aptaujas. Tā kā skolās līdz 6. klasei telefoni ir aizliegti, šīs pultis ir lieliska alternatīva. “Patiesībā bērniem patīk mācīties, tikai reizēm vajadzīga cita pieeja. Viens no mērķiem, kādēļ viesojamies reģionos, ir parādīt skolotājiem iespējas mūsdienu tehnoloģijas ieviest savās stundās. Labprāt braucam, lai rādītu, stāstītu, demonstrētu un dotu pirmo stimulu mācīt un mācīties citādāk. Man pašam ir četri dēli, un esmu dzirdējis salīdzinājumu, ka skola ir kā cietums. Vai tas ir labi? Diezin vai. Viens no risinājumiem ir dot bērniem tehnoloģijas. Piedāvāt veidus mācīties tā, kā viņiem patīk. Tad mācīšanās kļūst interesanta,” saka “Roboskola” mentors Jānis Aļeksejevs. Viņš uzsver, ka mūsdienu tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, bet problēma ir tā, ka tās jāprot lietot, un Latvijā šajā jomā vēl ir trūkumi. “Tehnoloģijas netiek apgūtas jau no bērnudārza. Ir radītas speciālas ierīces pirmsskolas vecumam. Ja bērniem atļaus izmantot šīs ierīces, nevis tikai “skrollēt TikTok”, viss būs kārtībā. Jāsāk jau no bērnības. Tehnoloģijas nav sliktas, kā bieži domā vecāka gadagājuma cilvēki. Ir jāiet laikam līdzi.
Pirms desmit tūkstošiem gadu cilvēki rakstīja uz alu sienām, šodien tā vairs nenotiek. Tehnoloģijas ir nākotne, un, ja to tā neuztversim, kā valsts būsim zaudētāji. Nav labi salīdzināt, bet kaimiņi igauņi un lietuvieši jau ir soli priekšā,” saka J. Aļeksejevs.
IT un STEM iespējas Alūksnē
IT diena ir lieliska iespēja novada jauniešiem vienuviet iepazīt dažādas iespējas, turklāt viss notiek tepat, pašu novadā. Kā norāda centra jaunatnes lietu speciālists Nikolajs Rakovs, svarīgi ir ne tikai parādīt tehnoloģiju iespējas un to praktisku pielietojumu, bet arī runāt par digitālo drošību un izglītības iespējām, lai redzētajam būtu ilgtermiņa jēga. Piemēram, ABJC darbojas vairāki STEM pulciņi, kuros jaunieši var iesaistīties. Viņš iepazīstināja ar centra jauno mājas lapu, iespēju jauniešiem meklēt sev interesējošu informāciju par aktualitātēm Alūksnes novadā, neaizmirstot par droša interneta lietošanu.
“Pasākums bija intensīvs un aizraujošs – bija daudz ko redzēt, pašiem darīt un uzzināt. Jaunieši bija ieinteresēti. Digitālā vide viņiem ir ikdiena, tāpēc mūsu uzdevums ir izmantot šo ikdienu, ierīces un platformas, lai mācītu prasmes un parādītu, kā darboties pareizi un droši. Pat ja jaunietim pašam nav nepieciešamās tehnikas, pateicoties projektam, mēs centrā esam to iegādājušies un ļaujam ar to darboties. Galvenais – lai pašam skolēnam ir vēlme darīt. Mēs varam apmācīt, nodrošinām resursus un darām visu kopā. Tehnoloģijas nevajag noliegt vai aizliegt, tas ir pats sliktākais, ko var darīt. Pastāvēs, kas mainīsies,” stāsta N. Rakovs.
Uzrunātie jaunieši visi kā viens atzīst – IT diena bija gan izglītojoša, gan aizraujoša. Viņiem īpaši patika iespēja pašiem darboties – izmēģināt robotus un programmas. Darot un eksperimentējot, atklājās, ka ne viss ir tik sarežģīti, kā sākumā šķita. “Daudz kas no redzētā man jau bija zināms, taču iepriekš nebija iespējas pašam ar to darboties. Mani īpaši interesē droni. Pašam bija savs drons, bet mācoties es to sabojāju. Tomēr katru pirmdienu piedalos dronu pulciņā, un ceru, ka drīz atkal to varēšu palaist lidojumā,” stāsta ģimnāzists Vadims.
