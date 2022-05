Taps Zeltiņu bāzes koncepcija

Vai Alūksnes novada pašvaldībai jāattīsta padomju armijas raķešu bāze Zeltiņu pagastā un kā to labāk darīt, paredzēts noskaidrot, projekta ietvaros pretendējot finansējumam Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīvā. Lemjot par dalību projektu konkursā, Alūksnes novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas sēdē izskanēja bažas, vai ir īstais laiks šādām aktivitātēm, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju.

Pašvaldības projektu vadītāja Kristīne Lāce komitejas sēdē skaidroja, ka projekta ietvaros izstrādās attīstības plānu armijas raķešu bāzei Zeltiņos. “Piesaistīsim speciālistus, lai veiktu izpēti un novērtētu turpmāko projektu specifiskās vajadzības teritorijas attīstībai. Uz tā pamata varēsim tālāk bāzi attīstīt jeb tas kalpos kā pamats finansējuma piesaistei no citiem finanšu avotiem,” norādīja K. Lāce. Teritorijas unikalitāti veido bāzes komplekss, ainavu daudzveidība un uzņēmējdarbības vide. “To visu ir iespējams saglabāt kā vienotu objektu, taču nepieciešams teritoriju plānveidīgi nodalīt zonās, lai uzņēmējdarbība un tūrisms bāzes teritorijā spētu sadarboties un rast kompromisus, nemazinot objekta mantojuma un ekonomisko nozīmību. Projekta apstiprināšanas gadījumā no ekspertiem sagaidām viņu redzējumu un plānu par to kā šo teritoriju var vislabāk izmantot,” saka K. Lāce. Projekta īstenošanai nav nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums un tā apstiprināšanas gadījumā aktivitātes jāīsteno līdz nākamā gada beigām.

Priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate interesējās, vai Alūksnes novads konkursā startēs tikai ar vienu ideju, uz ko saņēma apstiprinošu atbildi. “Jaunais Eiropas Bauhaus atbalsta četras jomas, piemēram, esošo ēku renovāciju, arī kultūras mantojuma saglabāšanu. Varētu aptvert vairākas,” teica K. Lāce. Deputāts Modris Lazdekalns neslēpa, ka, viņaprāt, ir dīvaini ieguldīt naudu un attīstīt kultūras mantojumu, kas šajā gadījumā ir militārs padomju laika objekts. Tam piekrita arī deputāts Arturs Dukulis. “Ja par kultūras mantojumu uzskatām to, kas ir Zeltiņos, stipri šaubos, vai konkursā vinnēsim, ņemot vērā šodienas notikumus. Pašvaldības, kas būs iesniegušas projektus citā kontekstā, būs uzvarētājas. Mēs pazaudēsim tikai laiku,” piebilda A. Dukulis. “Lai vai kā, tā ir mūsu vēsture. Skaidrs ir tas, ka tur nenotiks padomijas slavināšana, izdarīsim lietas, kas interesē. Neviens sarkanas zvaigznes neatjaunos. Idejas par Zeltiņiem bijušas jau ilgāku laiku, šobrīd ir iespēja mēģināt,” piebilda priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons.